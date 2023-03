Siccità. Caretta (FdI), piano idrico nazionale priorità del Governo Meloni

"La siccità non è più un'emergenza, ma un problema strutturale che l'Italia da sola non può risolvere. Possiamo e dobbiamo fare comunque la nostra parte e il Governo Meloni è al lavoro su quella che è una priorità per l'Esecutivo. Oggi celebriamo la Giornata mondiale dell'acqua, ricorrenza istituita dall'ONU nel 1992, per ricordare l'importanza di non sprecare l'acqua e impegnarsi nel contrasto dei cambiamenti climatici, ma se vogliamo veramente trovare una soluzione l'impegno nella salvaguardia delle risorse idriche deve essere quotidiano e fatto di azioni concrete. La cabina di regia istituita dal Governo Meloni è impegnata nell'adozione di interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo tramite un piano idrico strategico nazionale. Aumentare gli invasi, riutilizzo delle acque reflue, contenimento degli sprechi, sono i punti cardine dell'azione di Governo per dare risposte in tempi rapidi a un problema che, per troppi anni, è stato colpevolmente ignorato".

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati