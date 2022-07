Siccità, Cattoi (M5S): necessario avviare fase di nuova bonifica integrale per custodia territorio

“Credo debba nascere una nuova stagione per la custodia del nostro territorio e le parole del ministro Patuanelli, con il loro sguardo a tutto tondo, sia nel breve che nel lungo periodo, richiamano una stagione di una nuova bonifica integrale. Non possiamo andare in crisi a ogni stagione, non solo sul versante idrico. Lo stravolgimento della stagionalità e della distribuzione della piovosità quantitativa nel corso dell’anno produce simmetricamente un’emergenza alluvioni ed esondazioni, frane e dissesto idrogeologico a cui si somma la perdita di suolo fertile e la piaga degli incendi boschivi”. Lo dichiara il deputato Maurizio Cattoi, esponente del Movimento 5 Stelle in commissione Agricoltura, intervenendo oggi a Montecitorio nel corso dell’informativa sull’emergenza idrica del ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli.

“Accogliamo con favore le misure messe in campo dal Governo - prosegue il deputato M5S - come l'investimento di oltre 1,3 miliardi di euro per l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue in agricoltura o le iniziative sulla mutualizzazione assicurativa dei danni da calamità ma abbiamo apprezzato soprattutto le parole del ministro sul richiamo alla centralità della Pubblica Amministrazione, alla sua capacità progettuale, al suo ruolo che deve essere rafforzato perché solo così potremo avere servizi più efficaci e più efficienti”.

“Purtroppo, la leva emergenziale, necessaria a fronteggiare l’attualità - sottolinea Cattoi -, è lo strumento cui si ricorre cronicamente nel nostro Paese. Questo da un lato ha consentito un grande sviluppo dei meccanismi di Protezione civile e delle grandi sinergie tra le amministrazioni dello Stato per risolvere puntualmente le necessità più critiche della popolazione o dei comparti colpiti. Però ciò è anche una sconfitta perché dimostra mancata lungimiranza, assenza di programmazione intelligente e scelte non fondate su una visione sistemica dei problemi”.

“Per questo, riteniamo che sia giunto il momento di riorganizzare in capo al Mipaaf una struttura organica che possa, in armonia con le strutture regionali, mettere in pratica azioni sistemiche di politica territoriale che riguardano integralmente pianura e montagna, acqua e incendi, paesaggio e benessere delle popolazioni” conclude Cattoi.