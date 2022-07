Siccità, Centinaio-Bossi: in Lombardia rilasci d’acqua da invasi per salvare i raccolti

“La Pianura Padana si prosciuga sempre di più a causa di una siccità senza precedenti, che sta mettendo in ginocchio il settore primario. Chiediamo che in Lombardia siano garantiti rilasci di acqua dagli invasi idroelettrici per poter portare acqua ai campi. La produzione di riso, grano e mais rischia di essere irrecuperabile. L'acqua accumulata nei bacini montani venga utilizzata per contrastare l'emergenza. Sulla base di quanto già concordato pochi giorni fa dalla Regione con le aziende di produzione di energia idroelettrica chiediamo un ulteriore impegno. Le prossime tre settimane saranno cruciali per salvare ciò che è ancora salvabile”. È quanto affermano in una nota congiunta i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, e Simone Bossi.

“In caso contrario sarà messo ulteriormente a rischio l'approvvigionamento di materie prime di cui già si registra scarsità a causa della guerra in Ucraina”, proseguono i due senatori. “L’acqua rischia di arrivare nelle campagne quando i raccolti saranno ormai irrimediabilmente compromessi. La sicurezza alimentare deve essere una priorità". “Lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri per cinque Regioni, tra cui la Lombardia, è stato il primo passo. Al di là dell’entità dei fondi, che serviranno nell’immediato a ristori parziali, si proceda ora al più presto alle prossime misure per far fronte alla crisi idrica e alle sue conseguenze. E per spendere presto e bene le risorse a disposizione, a partire da quelle del Pnrr”, concludono.