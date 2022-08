Siccità, Centinaio (Mipaaf): Oggi primo step, ora interventi per superare emergenze

"Quello di oggi è un primo step. I danni causati dalla siccità prolungata ammontano in tutta Italia a miliardi di euro e hanno messo interi settori in ginocchio con cali produttivi drammatici. Con questo provvedimento si inizia a dare delle risposte ai nostri agricoltori e allevatori". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta il sostegno alle imprese e alle cooperative agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale che si è verificata da marzo scorso contenuto nel Dl Aiuti Bis che ha avuto oggi il via libera dal Consiglio dei ministri. A partire da coloro che non beneficiavano della copertura di polizze assicurative. Per questi interventi la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori è stata incrementata di 200 milioni di euro. "Si tratta di un provvedimento necessario, tanto più che proprio in queste ore tutta Italia è interessata da una nuova ondata di calore con temperature ancora elevatissime. Nell'immediato dobbiamo intervenire per salvare i raccolti chiedendo anche un rilascio straordinario dagli invasi, e poi dobbiamo lavorare per non doverci più trovare in futuro ad affrontare situazioni di emergenza come quella attuale. Non si può e non si deve dimenticare quanto abbiamo vissuto quest'estate. Occorre per questo usare tutte le risorse che sono state messe a disposizione dal Pnrr e allo stesso tempo mettere in campo interventi strutturali e un piano di nuovi bacini e invasi".