Siccità, Cerreto (FDI): il CdM approva decreto legge per contrastarla

"Con il decreto approvato in CdM per contrastare il fenomeno della siccità il Governo Meloni passa dalle parole ai fatti ed è evidente l' attenzione che ha nei confronti del Paese. In particolare il Ministro Lollobrigida ha colto il grido d'allarme lanciato dagli operatori del settore agroalimentare ed è intervenuto affinché si provvedesse al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche della nostra Nazione. Altrettanto importante la nomina di un "Commissario straordinario nazionale" per la scarsità idrica. Il compito del Commissario sarà quello di realizzare gli interventi urgenti di cui è incaricato dalla Cabina di regia, di monitorare la situazione su tutto il territorio nazionale e l'attuazione delle opere necessarie e può intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienza, previa delibera del Cdm. Siamo sulla giusta strada e con le norme di semplificazione che si sono introdotte si consente anche di potere efficacemente intervenire per efficientare gli acquedotti che registrano una dispersione idrica che raggiunge quasi il 50% delle perdite. Saranno aumentate anche la capacita' delle dighe, attraverso attività di manutenzione straordinaria e sui piccoli invasi. L'avevamo detto in tempi non sospetti la politica di Fratelli d'Italia è la politica del fare della sburocratizzazione di tutti quei procedimenti che di fatto hanno affossato il nostro Paese che al contrario merita garanzie e soprattutto gli italiani meritano di essere protagonisti di una rinascita culturale che inizia dal miglioramento della qualità della vita." Lo dichiara Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera.