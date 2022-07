Siccità, Comagri Camera. Coldiretti: Non solo risorse, occorre maggiore pianificazione e organizzazione amministrativa

“Oggi c’è la richiesta al sistema agroalimentare di aumentare le superfici destinate a coltivazione al fine di consentire un aumento delle rese produttive. Il blocco dei mercati, per ragioni militari, porta oggi l’agricoltura europea a recuperare alcuni obiettivi che avevamo lasciato ai trattati costitutivi e ci impone di parlare di sicurezza in termini di approvvigionamento, per questo serve più acqua.”

Così Coldiretti nel corso delle audizioni con le Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura, nell’ambito delle risoluzioni recanti iniziative urgenti per contrastare l’emergenza idrica.

“Bisogna però rispondere in termini di pianificazione e non di emergenza. In questi giorni si è parlato di un commissario, ma quando commissariamo gli enti ordinari risolviamo i problemi? Il tema della pesta suina è molto vicino. Se si decide di commissariare dobbiamo prevedere allora l’attribuzione di ruoli a 360 gradi, una riflessione amministrativa va fatta in maniera complessiva allora.

Più utile è invece rafforzare il sistema consortile con le misure già previste e magari potenziandole con la prossima legge finanziaria. Occorre digitalizzare i sistemi di irrigazione. Bisogna poi realizzare invasi per trattenere l’acqua e rilasciarla per i diversi usi quando occorre. Intendiamo qui naturali invasi da realizzare senza uso di cemento, in equilibrio coi territori, promuovendo la biodiversità e con tempi di realizzazione rapidi e immediati. C’è però bisogno di un lavoro coordinato per la realizzazione di questi laghetti.

C’è poi il tema del recupero delle acque reflue. Dall’ultimo studio Arera troviamo che sul 23% delle acque che sono già attualmente disponibili, ne utilizziamo solo il 4%. I dati ci dicono poi che soltanto un litro su due di acqua oggetto di depurazione risulta di forme ai parametri. Il Pnrr prevede investimenti ma abbiamo quattro procedure di infrazione aperte. Dobbiamo lavorare col Mite per capire come procedere allora. Non chiediamo solo risorse ma anche una organizzazione amministrativa finalmente adeguata”.