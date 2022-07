Siccita, Comagri Camera. Vincenzi (Anbi): Crisi strutturale, ora intervenire subito con Piano laghetti

“Stiamo vivendo la sesta crisi della risorsa idrica degli ultimi vent’anni, è una questione strutturale dettata dai cambiamenti climatici. Il problema riguarda specialmente l’area del bacino della pianura padana, qui si soffre la peggiore crisi. Come Anbi abbiamo chiesto lo stato d’emergenza perché sentivamo la necessità di coordinarci al meglio su un tema così complesso, evitando conflitti nei territori e nell’utilizzo della risorsa. Abbiamo anche chiesto la costituzione di una struttura commissariale per governare al meglio la crisi, anche perché gli osservatori permanenti dell’autorità di bacino distrettuale non hanno dato le risposte che ci auspicavamo.”

Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura, nell’ambito delle iniziative urgenti per contrastare l’emergenza idrica.

“Si sta soffrendo la mancanza d’acqua per portare a termine il primo ciclo colturale ed anche per fare i secondi raccolti.

Da diversi anni abbiamo incentivato il tema del risparmio idrico, nato dall’esigenza di coniugare le risposte ai cambiamenti climatici con la sfida della sostenibilità ambientale, ma tenendo sempre presente il tema della produttività dei nostri suoli. Abbiamo promosso anche un percorso educazionale tramite Goccia Verde, che dava la possibilità agli imprenditori di certificare la sostenibilità dell’uso dell’acqua nelle diverse colture.

Oggi però non c’è proprio la disponibilità di acqua, non si può efficientare se manca la risorsa. Abbiamo allora creato un percorso virtuoso con Coldiretti, il piano laghetti, che permette di trattenere l’acqua. Oggi tratteniamo in Italia solo l’11% dell’acqua che piove, negli altri paesi virtuosi siamo invece attorno al 26% di acqua trattenuta. L’Italia deve allora fare un salto in avanti ed il piano laghetti può essere una valida risposta sia per uso antropico che per l’agricoltura.

Ricordo inoltre che l’85% del nostro agroalimentare deriva da agricoltura irrigata. Il piano laghetti darebbe una risposta anche sul fronte energetico, assicurando due tipi di rinnovabili con l’idroelettrico e col fotovoltaico tramite pannelli galleggianti.

Il piano prevede 6.000 laghetti in dieci anni, ne abbiamo pronti oltre 230 che tratterebbero nei prossimi quattro anni oltre 600milioni di metri cubi d’acqua.”