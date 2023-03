Siccità, De Carlo: crisi ormai strutturale. Foreste ruolo fondamentale. VIDEOINTERVISTA

“L'emergenza primaria credo sia quella idrica ed è sotto gli occhi di tutti, a causa di una estate siccitosa come quella scorsa, una piccola tregua in autunno e un inverno drammatico anche per la carenza di precipitazioni, ma anche e soprattutto per carenza di neve. Ricordo che la neve è a meno 53% e le Torri Dolomiti, che io conosco peraltro molto bene, sono da sempre serbatoi d'acqua importanti per la pianura, soprattutto nel periodo estivo, quindi ci approcciamo ad una stagione veramente difficile.”



Così il presidente della 9 Commissione Senato Luca De Carlo, a margine dell’evento organizzato da Confagricoltura, in occasione dei cento anni dall’emanazione della Legge Serpieri sul “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267).

“Il Governo ha fatto molto: 880 milioni del fondo complementare su interventi nel comparto idrico, altri 4 miliardi nel PNRR. Adesso, con un nuovo decreto prossimo si sbloccherà, si spera, anche tutta la burocrazia legata a 5 miliardi di lavori ancora fermi e che costituirebbero ossigeno. Quello che c'è da capire è che non è più una fase emergenziale, è una fase strutturale, quindi le risorse vanno impiegate su questo.

Le foreste giocano un ruolo fondamentale. Fino adesso purtroppo tante volte, e lo dico da sindaco di un comune montano, sono state viste più come un problema che come una risorsa. Qualcuno tende a pensare che le foreste siano anche quelle che nascono dall'abbandono delle colture e dall'abbandono dei pascoli, in realtà non è così. La foresta è una risorsa nel momento in cui è gestita e può trasformarsi appunto in una risorsa, anche grazie alla partita importante dei crediti di carbonio e del ruolo che rivestono nel trattenere CO2.”