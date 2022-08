Siccità e Aceto ‘balsamico’ in Cdm. Informativa su trattativa slovena e successive valutazioni ricorso Corte Ue

Da quanto apprende AGRICOLAE da fonti della Presidenza del Consiglio saranno portati in Consiglio dei ministri delle 15 di giovedì sia la questione relativa all'aceto 'balsamico' sloveno che il dossier Siccità, tema questo su cui c'è molta attenzione a causa della situazione economica, produttiva e sociale in cui sta versando l'Italia. E di grande attualità dopo l'allarme di due giorni fa da parte del Fondo Monetario Internazionale.

Per quanto riguarda la questione aceto balsamico, sempre da quanto si apprende sembrerebbe che sarà resa un'informativa sullo stato delle cose in relazione alla trattativa con la Repubblica Slovena e successivamente si valuterà l'eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Ue come previsto dall'ex art. 259 del TFUE.

Sarebbe venuto meno infatti il principio di rispetto e di leale collaborazione tra gli stati membri dell'Unione europea. In gioco tutto il sistema delle denominazioni di origine del Made in Italy agroalimentare per un valore di circa 17 miliardi di euro l'anno e per un valore in Europa di circa 75 miliardi di euro. Se cade il principio sul Balsamico, rischiano tutte le denominazioni Ue, dal Prosecco allo Champagne.

Per quanto riguarda invece il dossier Siccità, dovrebbe essere inserito nel Dl Aiuti Bis che prevede interventi ad hoc per circa 250 mln per contrastare e prevenire la siccità nel Paese attraverso alcune misure come quella degli invasi.

A pesare forse su una questione ferma da tempo l'allerta da parte del FMI e dalla Commissione Ue.

Era già stato scritto: