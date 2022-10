Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: acqua in agricoltura (e nel cibo che mangiamo): conoscere per agire

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel terzo appuntamento si parla di come gestire in maniera efficiente l’uso dell’acqua. Per ridurre gli sprechi è sufficiente o è necessario integrare con diverse pratiche e tecniche alternative? Quale ruolo giocano i consumatori? La gestione sostenibile dell’acqua riguarda solo l’agricoltura o ci sono altri attori coinvolti?

Una risorsa non rinnovabile

L’acqua in agricoltura non ha mai avuto così tanto valore da quando i cambiamenti climatici ci hanno fatto toccare con mano gli effetti della siccità. E questo è ancora più vero per l’agricoltura! La gestione dell’acqua riguarda da vicino il settore agricolo, poiché la maggior parte dell’acqua è utilizzata in agricoltura.

Per la FAO, il mondo ha bisogno di produrre circa il 60% di cibo in più entro il 2050 per garantire la sicurezza alimentare globale e deve farlo conservando e migliorando la gestione dell’acqua, un input fondamentale nella fornitura di cibo. Con l’aumento della domanda e della concorrenza, tuttavia, le risorse idriche del pianeta sono sempre più sotto stress, complice anche il cambiamento climatico, la cattiva gestione e l’inquinamento.

L’impiego dell’acqua in agricoltura quale mezzo tecnico della produzione, pone problematiche peculiari rispetto agli altri fattori produttivi, sia perché, in quanto risorsa naturale, non è producibile industrialmente, sia per la sua caratteristica di escludibilità nel consumo, che comporta una forte competizione con altri usi (civili, industriali, potabili e ricreativi).

Oggi più che mai l’acqua in agricoltura è indissolubilmente legata al concetto di gestione della risorsa stessa. Le pratiche agronomiche concorrono indubbiamente a salvaguardare questa risorsa e a controllarla, soprattutto laddove i fenomeni erosivi sono consistenti, proprio come accade nel nostro Paese.

Per leggere tutto l'articolo cliccate sul link