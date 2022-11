Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Carne bovina: facciamo chiarezza sui consumi di acqua

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel quinto appuntamento si affrontano i luoghi comuni legati alla carne bovina e al consumo di acqua.

La dieta può contribuire a farci risparmiare acqua? Analizziamo l’evoluzione del concetto di impronta idrica, introducendo il concetto di stress idrico, senza dimenticare i servizi ecosistemici forniti dall’allevamento. Sarà possibile così fare finalmente chiarezza, arrivando a concludere che, in una dieta equilibrata, la presenza di carne bovina non modifica sostanzialmente la sua impronta idrica. Pertanto, sono altri i fattori su cui intervenire per far fronte allo stress idrico e su cui la ricerca del CREA, è attivamente impegnata: basti pensare alla zootecnia di precisione, all’utilizzo di sottoprodotti nella razione o ancora alla modificazione genetica delle principali colture foraggere e all’efficienza produttiva e riproduttiva degli animali.

La semplificazione di un concetto porta a conclusioni errate

L’impronta idrica della carne bovina è stimata in circa 15.000 litri per kg di prodotto; verrebbe da dire: “Oh no!! Oggi per il mio pranzo sto sprecando 700 litri di acqua, le docce di due settimane”.

Questa affermazione, sbandierata ovunque dalle riviste scientifiche al settimanale di cultura generale o in tanti siti web, ha purtroppo distratto da una consapevole presa di coscienza dei numerosissimi fattori, che causano uno stato di emergenza dovuto alla siccità.

Molte volte i media hanno la capacità di semplificare un problema troppo complesso, producendo dei claim, che inducono a scelte di costume e sociali dettate dalla pancia e non dalla razionalità, cercando, nel contempo, un capro espiatorio verso cui rivolgere il dito.

Gli altri prodotti zootecnici non hanno subìto la stessa eco mediatica, perché meno penalizzati (Tabella 1), grazie alla loro migliore efficienza di produzione, pur utilizzando una quota maggiore di concentrati, ottenuti per la maggior parte con sistema irriguo (Figura 1).

Verde Blu Grigia Totale Latte 863 86 72 1,02 Uova 2,592 244 429 3,265 Carne di pollo 3,545 313 467 4,325 Carne di maiale 4,907 459 622 5,988 Carne di pecora/capra 8,253 457 53 8,763 Carne bovina 14,414 550 451 15,415 Tabella 1 – Impronta idrica di alcuni prodotti zootecnici (m3/ton). Tratta da Mekonnen e Hoekstra (2012)



Figura 1 – Percentuale di concentrati rispetto all’intera razione fornita a diverse specie da carne, allevate in modo intensivo, in sistema misto e al pascolo (Gerbens-Leenes, 2013)

Evoluzione del concetto di impronta idrica verso una maggiore chiarezza

Dalla conferenza internazionale ONU di Dublino del 1992 (International Conference on Water and the Environment – ICWE), è ampiamente riconosciuto che l’acqua dolce è una risorsa limitata e vulnerabile, essenziale per sostenere la vita e pertanto, dovrebbe essere trattata come bene economico. Si definì come impronta idrica (WFP water footprint) il volume di acqua dolce necessaria per produrre un qualsiasi bene o servizio (cioè i ben noti 15.000 l /kg di carne).

Ci si rese subito conto della difficoltà di misurare in modo corretto la WFP. Una delle tante problematiche era legata ai continui scambi commerciali, tra paesi molto distanti, di prodotti intermedi, che concorrono all’ottenimento del prodotto finale (per esempio la farina di estrazione di soia per uso zootecnico importata in Italia dalle Americhe).

Fu necessario, pertanto, introdurre il concetto definito da Allan (1998) di “acqua virtuale” includendo l’acqua necessaria a produrre beni di scambio.

Il tentativo di chiarezza, però, non portò a grandi miglioramenti nella comprensione dell’uso dell’acqua per limitarne lo spreco, anche perché considerando la WFP dei prodotti alimentari consumati nel mondo tutta l’acqua dolce si sarebbe esaurita in pochi anni.

Si resero necessarie, pertanto, delle modifiche e già nel 2011 Hoekstra et al. introdussero la suddivisione in tre frazioni dell’acqua utilizzata per produrre un bene:

la verde, dovuta all’acqua piovana;

dovuta all’acqua piovana; la blu , acqua delle falde e dei bacini idrogeologici;

, acqua delle falde e dei bacini idrogeologici; e la grigia, cioè l’acqua necessaria a dilavare le molecole inquinanti.

Dopo successivi modificazioni ed aggiustamenti, per calcolare la WFP si propose un modello che segue il concetto di valutazione del ciclo di vita LCA (Life Cycle Assessment), standardizzato successivamente nel 2014 da ISO 14046.

