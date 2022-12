Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Decisiva l’irrigazione digitale

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel sedicesimo appuntamento si affronta il preoccupante scenario attuale, che rende sempre più problematica la gestione idrica in agricoltura, abbiamo intervistato Elio Romano, ricercatore presso il CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari di Treviglio (BG), esperto in agricoltura digitale, che negli ultimi anni ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca all’irrigazione di precisione attraverso la preparazione di strumenti interpretativi di dati provenienti dal terreno, dalle colture e dall’ambiente.

Elio Romano, ricercatore CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari

Cos’è l’irrigazione di precisione?

L’irrigazione di precisione si inserisce nel contesto della definizione più ampia di agricoltura di precisione che considera tutte le strategie utilizzabili e scaturite dalla gestione delle informazioni provenienti dall’azienda agricola. Queste informazioni sono costituite dalle elaborazioni ed interpretazioni dei dati di diversa natura, da quelli produttivi a quelli ambientali, da quelli fisiologici a quelli patologici, comprendendo qualsivoglia tipo di dato raccolto nelle varie operazioni agricole.

In particolare, declinare il concetto di agricoltura di precisione alla pratica irrigua vuol dire raccogliere i dati, elaborarli ed interpretarli per ottenere le informazioni sulla possibile individuazione di zone a differente gestione irrigua. Questo significa che potrebbero, per esempio, essere individuate due o tre zone del terreno con differente comportamento nei confronti dell’acqua, come potrebbero essere dei terreni a maggior prevalenza di argilla o di sabbia. Così anche la presenza di scheletro nel terreno, cioè pietre, ghiaia e ciottoli, che possono favorire il drenaggio rispetto ad altre parti che ne sono prive.

L’origine di questa modalità di gestione è basata sulla consapevolezza che abbiamo sull’ eterogeneità del terreno dei campi coltivati. Molto spesso, per esempio, i terreni di coltivazione hanno uno storico molto variegato di accorpamenti e divisioni causati da successioni, vendite, passaggi di proprietà. Già solo questo genera negli anni una differente gestione delle scelte colturali, delle relative pratiche agricole condotte sui diversi terreni e delle conseguenti scelte irrigue e nutrizionali. Il risultato dei loro accorpamenti in un momento successivo è spesso genesi di campi che appaiono come un mosaico di zone con caratteristiche differenti tra loro. A ciò si aggiunge la natura dello strato più profondo del terreno che può avere una elevata variabilità a causa della sua formazione. Siti in cui avveniva il passaggio di un corso d’acqua, ad esempio, offrono una rilevante variegatura di terreni con caratteristiche differenti, in funzione della posizione relativa al precedente passaggio dell’acqua, mostrando spiccate differenze in termini di tessitura.

Irrigazione di precisione significa, quindi, utilizzare le informazioni per corrispondere nella maniera più ottimale possibile alle esigenze della coltura ed in base alle caratteristiche del substrato su cui avviene la coltivazione. Corrispondere non vuol dire solo conferire la giusta quantità di acqua, ma anche individuare il momento in cui le piante ne hanno maggiormente bisogno.

I tradizionali sistemi di irrigazione normalmente tengono conto delle caratteristiche medie del terreno e stabiliscono una quantità costante di acqua da distribuire alla coltura per ogni evento irriguo, gestito spesso su un calendario prefissato.

L’irrigazione di precisione cambia del tutto prospettiva, partendo dalla variabilità del terreno e dalle informazioni circa lo stato della coltura e le condizioni meteorologiche, mira a calcolare di volta in volta la più adeguata dose irrigua per ogni zona che richiede una differente gestione.

Qual è l’importanza dell’irrigazione digitale in condizioni di siccità?

Fig. 1 – Misura della permeabilità del terreno in studio.

L’acqua è un elemento indispensabile per la nutrizione e la crescita della coltura. Ogni specie vegetale ha una sua esigenza idrica ed in genere trova corrispondenza nella zona geografica in cui è autoctona, cioè nel proprio luogo d’origine. All’aumentare della distanza da questi luoghi, la corrispondenza tra la quantità di acqua necessaria per la regolare fisiologia e l’acqua da eventi meteorologici si riduce. Per questo motivo la coltivazione di specie che richiedono molta acqua a causa della loro conformazione e per i loro processi metabolici può essere limitata in ambienti con carenza d’acqua. La genetica trova soluzioni che valorizzano le capacità di resistenza a stress idrici delle specie coltivate, consegnando nuove cultivar che possono quindi vincere questi limiti. Anche le ricerche di metodi irrigui che limitano la dispersione dell’acqua, localizzandone la consegna alle piante, costituiscono un validissimo supporto alla gestione in condizioni limitanti.

Per continuare a leggere cliccate sul link