Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Esiste un rischio desertificazione in Italia?

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nell'ultimo appuntamento di questo approfondimento il Crea risponde ad una domanda ben precisa: esiste un rischio desertificazione per l'Italia?

A rispondere è Giuseppe Corti, Direttore Centro Agricoltura e Ambiente.

Quando si sente comunemente parlare di desertificazione, l’immaginario indotto dai principali sistemi di informazione ci porta a vedere i nostri territori trasformati in deserti. Il termine, invece, vuol dire altro. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla Siccità e alla Desertificazione (UNCCD) ha adottato la seguente definizione di desertificazione: degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride, e sub-umide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali le variazioni climatiche e le attività antropiche.

Tale definizione, molto ampia, dice che la desertificazione è un fenomeno che interessa aree caratterizzate da ecosistemi ecologicamente fragili, dove il suolo è minacciato da una serie di cause quali siccità, erosione, incendi, cambi dei regimi pluviometrici, pratiche agronomiche inadatte al tipo di suolo, eccesso di pascolamento, eccesso di turismo, inquinamento di suolo e acqua di falda. Le cause principali rimangono comunque il cambio dei regimi pluviometrici e l’erosione. Infatti, anche se non vi fosse alcuna variazione dei regimi di pioggia, l’assottigliamento del suolo causato da pratiche agronomiche inadeguate e da erosione, riduce progressivamente la quantità di acqua che può immagazzinare il suolo, determinando un comportamento del terreno come se si trovasse in ambiente arido.

Per continuare a leggere cliccate sul link