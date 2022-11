Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. I telerilevamenti per analizzare la presenza di acqua

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel settimo appuntamento si parla di come la presenza di acqua nel suolo è uno dei principali indicatori dello stato di salute degli agroecosistemi. Oggi, grazie alle moderne tecnologie e mediante i dati telerilevati è possibile individuare aree in cui la carenza o l’eccesso di acqua possono compromettere la fertilità del terreno. In particolare, utilizzando i dati di umidità e temperatura raccolti negli anni è possibile osservare e prevedere il rischio di siccità e di desertificazione di una determinata area. Negli ultimi decenni, con l’avvento dell’elettronica, sono stati sviluppati nuovi sensori (tensiometrici, resistivi, capacitivi) in grado di ottenere misure più o meno precise dell’umidità del terreno. Inoltre, sono stati sviluppati sensori che, posti a bordo di satelliti, permettono un monitoraggio su scala globale della Terra. Diversi sono i progetti svolti e in corso presso il CREA- Cerealicoltura e Colture Industriali di Foggia che prevedono l’utilizzo dei dati satellitari. Tra essi, il Progetto SENSAGRI e il Progetto SARAGRI.

La scarsità di precipitazioni e le temperature più alte della norma in Italia e in Europa nel corso del 2022, hanno provocato l’instaurarsi di una condizione di siccità che ha avuto tra i suoi effetti negativi più immediati e rilevanti quelli sull’agricoltura. L’acqua, infatti, è fondamentale per la vita di tutti gli organismi viventi e per la produzione di alimenti.

Guardando le immagini satellitari a colori, si può notare come la maggior parte dell’acqua sulla Terra (circa il 97 %) sia immagazzinata negli oceani, mentre la restante parte è contenuta nell’atmosfera (nell’aria, in particolare nelle nubi) e sulle terre emerse (laghi, fiumi, ghiacciai e terreno). L’acqua contenuta nel suolo non è immediatamente visibile, questa non appare brillante, blu o bianca, come nell’oceano o nel ghiaccio ed è difficile da individuare dalle immagini satellitari a colore naturale.

Figura 1. Mappa di umidità superficiale del suolo, derivante dall’uso congiunto di immagini Sentinel-1 e ALOS-2, con una risoluzione di circa 500 m. Acquisizione del 2 agosto 2019 sul Tavoliere Pugliese. (F. Mattia e G. Satalino, IREA-CNR).

La quantità di acqua immagazzinata nel terreno è ridotta rispetto all’acqua contenuta altrove sulla Terra ma, nonostante ciò, questo piccolo volume d’acqua ha un grande significato. L’umidità del suolo può influenzare il clima globale. Per questo i ricercatori hanno sviluppato diversi protocolli e strumentazioni per misurare l’acqua nascosta tra le particelle di terreno. Il metodo più “semplice” per la valutazione del contenuto idrico del suolo prevede il prelievo di un campione di terreno che successivamente viene essiccato: l’umidità viene calcolata attraverso una relazione che lega la differenza tra il peso del terreno umido e quello secco.

Negli ultimi decenni, con l’avvento dell’elettronica, sono stati sviluppati nuovi sensori in grado di ottenere misure più o meno precise dell’umidità del suolo.

Figura 2. Mappa di umidità superficiale del suolo con una risoluzione di circa 100 m, nel distretto irriguo di Riaza (Spagna), alla data del 9 Aprile 2017. Sono stati identificati campi irrigati (ad es., f22, f36) e campi non irrigati (ad es., f25). I pixel bianchi sono pixel mascherati. (F. Mattia e G. Satalino, IREA-CNR).

Tra questi, possiamo distinguere tre tipologie principali:

Sensori tensiometrici: sono in grado di misurare la forza con cui l’acqua è trattenuta dalle particelle di suolo.

Sensori resistivi: sono costituiti da un resistore variabile la cui resistenza varia in base al contenuto di acqua nel terreno.

Sensori capacitivi: sono costituiti da un condensatore tra le cui armature viene inserito un opportuno materiale dielettrico la cui costante dielettrica varia al variare dell’umidità del suolo.

Questi sensori “terrestri” risultano essere strumenti efficaci, ma da soli non sono utilizzabili su larga scala, in quanto essi restituiscono una misura dell’umidità presente nella porzione di suolo molto vicino al punto in cui vengono adoperati. Per questo negli anni sono stati sviluppati sensori, che posti a bordo di satelliti, permettono un monitoraggio su scala globale della Terra. Questo è uno degli obiettivi della missione Copernicus, un insieme complesso di sistemi che raccoglie informazioni da molteplici fonti, quali satelliti come Sentinel-1 (radar) e Sentinel-2 (ottico) e sensori terrestri. Le informazioni raccolte vengono elaborate, fornendo ad utenti e istituzioni informazioni affidabili, accessibili e gratuite. Attraverso il Land Monitoring Core Service (LMCS), è in grado di fornire diversi parametri bio-geofisici, tra cui l’umidità del suolo nello strato superficiale (0-5 cm), in tempo quasi reale e su scala globale, grazie a ridotti tempi tra un passaggio e il successivo e la elevata risoluzione spaziale. I parametri raccolti dal satellite possono essere tradotti, sfruttando vari modelli, in indici che sono in grado di fotografare e raccontare aspetti come l’evoluzione della superficie terrestre, la vegetazione, il ciclo dell’acqua e il bilancio energetico.

