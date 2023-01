Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. I vigneti resilienti del progetto REVINE

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel ventunesimo appuntamento si parla di come come la viticoltura possa rispondere al cambiamento climatico e, in particolare, al contrasto della siccità. Il progetto REVINE studia le varietà in grado di tollerare al meglio la ridotta disponibilità idrica e individua modelli viticoli mediterranei in grado di ripristinare e aumentare la sostanza organica e, conseguentemente, la fertilità dei suoli.

Un po’ di storia

Il Bacino del Mediterraneo è stato la culla di numerose civiltà, il cui sviluppo è legato anche ai particolari aspetti climatici che hanno favorito l’agricoltura e il commercio tra i popoli. L’associazione di estati secche con inverni piovosi rappresenta un carattere tipico del clima mediterraneo. La naturale disponibilità di radiazione solare e la capacità di gestire la risorsa idrica sono stati elementi importanti nello sviluppo agricolo del Mediterraneo. Questo ha portato allo sviluppo di una serie di tecniche in grado di conservare e aumentare la capacità di ritenzione di acqua piovana e permettere una duratura fertilità del suolo, un esempio fra tutti sono i muretti a secco per la realizzazione di terrazzamenti e delimitazioni territoriali, in grado di trattenere terreno e umidità da restituire alle colture agrarie. Perché è proprio il suolo, il modo migliore di conservare l’acqua. Un riconoscimento internazionale a tali opere è stato dato dall’UNESCO inserendo nel 2018 i “muretti a secco” nella Lista dei Patrimoni Immateriali dell’umanità come elemento transnazionale di otto paesi: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera.

Ritorno al suolo

Se è vero che piove globalmente meno, è anche vero che il verificarsi di intense precipitazioni a seguito di periodi siccitosi non costituisce, purtroppo, una novità. Nei terreni argillosi, ad esempio, la mancanza di acqua provoca delle profonde crepe con destrutturazione del suolo. Se a questi periodi seguono piogge torrenziali, il terreno destrutturato viene poi trascinato a valle. Ma l’erosione del suolo non è solo da attribuire ai cambiamenti climatici, anche l’intervento dell’uomo ha contribuito ad accelerare questi fenomeni. Paradossalmente, l’effetto negativo del contributo umano può rappresentare un vantaggio, in quanto modificando il modo di produrre si può agire verso la risoluzione del problema.

Non tutti i suoli si comportano in maniera uguale in periodi siccitosi. Sono i suoli dove è limitato il contenuto di sostanza organica che risentono maggiormente degli effetti del cambiamento climatico. Il terreno si spacca ma non si destruttura se è vivo, cioè se al suo interno esiste una struttura organica costituita da radici e piccoli organismi (come batteri, funghi, lombrichi, ecc.) che lo tengono unito.

Perché tutto parte dal suolo. Se il terreno in cui una pianta cresce è vivo e vitale (fertile), esso contribuirà a rendere la pianta forte e quindi più resistente agli stress abiotici.

Il progetto REVINE

Individuare modelli viticoli mediterranei in grado di rigenerare la presenza di sostanza organica ed aumentare il contenuto di carbonio e la fertilità dei suoli: è questo l’obiettivo concreto del progetto REVINE (REgenerative agricultural approaches to improve ecosystem services in mediterranean VINEyards) che coinvolge diversi paesi nel Bacino del Mediterraneo (Italia, Portogallo, Cipro, Egitto, Tunisia e Francia) e vede come capofila l’Italia con il CREA Viticoltura ed Enologia (VE).

