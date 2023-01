Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Il media sentiment verso la lunga estate calda

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel ventisettesimo appuntamento affrontiamo l'approccio dei media verso desertificazione e siccità, soprattutto dopo un’estate come quella appena trascorsa. Ma il tema è effettivamente affrontato sui media generalisti? E come viene percepito e “sentito” dal pubblico? Scopriamolo insieme ai nostri esperti Marco Vassallo e Giuliano Gabrieli (Ufficio di Statistica del CREA Politiche e Bioeconomia).

La ricerca effettuata: il metodo

L’obiettivo di questo numero è stato quello di valutare l’opinione di alcuni media, considerati generalisti, sul tema della desertificazione e siccità nel settore agroalimentare, con particolare attenzione al risparmio e allo spreco di acqua, estrapolando quanto è stato riportato dai loro profili Twitter dal 01 giugno al 31 agosto 2022.

Nel periodo considerato sono stati raccolti complessivamente 95.665 tweet pubblicati da 70 profili Twitter di media generalisti. Per estrapolare tra di essi quei tweet specifici riguardanti il fenomeno della desertificazione e siccità nell’agroalimentare sono state inserite alcune chiavi su più criteri:

tweet che contengono almeno 1 termine tra “desertificazione” e “siccità”;

tweet che contengono almeno 2 termini tra le chiavi “clima”, “climatico”, “climatici”, “alluvione”, “acqua”, “spreco”, “risparmio”, “scioglimento”, “temperatura”, “temperature”, “cambiamento”, “pioggia”, “incendio”, “incendi” e “meteo”;

tweet che contengono almeno un #hashtag (ndr: argomento) tra “#cambiamentoclimatico”, “#climateemergency”, “#ClimateCrisis”, “#rischiclimatici”, “#climaestremo”.

Sono stati quindi identificati in totale 1.254 tweet tematici, postati da 49 media generalisti sui 70 inizialmente considerati. Nelle seguenti tabelle 1a e 1b vengono riportate, rispettivamente, le distribuzioni del numero di profili Twitter e quantità di tweet pubblicati suddivisi per tipologia di media e tematica. Dalla tabella 1a emerge in primo luogo che, dei 70 profili presi in esame, solo 49 (70%) hanno pubblicato tweet riguardo la desertificazione e siccità: si tratta in prevalenza di televisioni (47%) e quotidiani (47%). Si sono persi 20 account di media televisivi ed 1 settimanale che, nel periodo considerato, non hanno trattato nello specifico l’argomento.

Tabella 1a – Distribuzione dei media per tipologia e tematica.

Fonte: elaborazioni CREA-Politiche e Bioeconomia

Osservando, invece, la tabella 1b si nota che, sul totale dei 1.254 tweet pubblicati in materia di desertificazione e siccità, il 54% è dovuto agli account dei media televisivi.

Tabella 1b – Distribuzione dei tweet per tipologia di media e tematica.

Fonte: elaborazioni CREA-Politiche e Bioeconomia

In figura 1 si riporta il risultato di un’analisi descrittiva testuale chiamata grafo delle co-occorrenze che rappresenta sia quante volte una parola, pubblicata all’interno di uno o più tweet, viene menzionata (più è grande la parola nel grafo e maggiormente viene scritta) che quante volte si è collegata ad un’altra (più i rami all’interno del grafo sono spessi e più volte quella parola si è collegata con le altre). Il grafo ci mostra chiaramente come l’argomento della desertificazione e siccità si sia ripartito all’interno dei 1.254 tweet pubblicati dai media generalisti: la calamità degli incendi (uno dei principali nemici della biodiversità ambientale) viene causata principalmente dalla siccità che, a sua volta, viene originata dai cambiamenti climatici. Nello specifico, il termine “siccità” raggruppa attorno a sé la maggior parte dei termini che fanno riferimento a diversi ambiti, come il clima, il meteo, i livelli raggiunti quest’estate in termini di mancata pioggia e gli effetti negativi, che rappresentano un’emergenza soprattutto per il settore agricolo. Il termine “incendio”, invece, raccoglie meno termini, legati anche all’origine dolosa degli atti, come nel caso di Roma. Infine, la locuzione “cambiamento climatico” addensa parole legate al grande rischio che si sta correndo, se non si applicherà a breve un’inversione di tendenza in termini di politiche, azioni mirate e atteggiamento di ciascun cittadino per iniziare a migliorare l’andamento di questo fenomeno.