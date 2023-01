Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Il progetto DROMAMED per fronteggiare i cambiamenti climatici

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel ventiduesimo appuntamento si parla del progetto DROMAMED per fronteggiare i cambiamenti climatici nell’area mediterranea. Le risorse genetiche di mais costituiscono una preziosa sorgente di nuovi caratteri utili per il miglioramento genetico, anche per fronteggiare le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici e dallo stress idrico. Un patrimonio prezioso, costituito dagli oltre 600 campioni di popolazioni locali italiane raccolti da tutte le regioni italiane e conservati, a partire dal 1954, presso la Banca del germoplasma del CREA-Cerealicoltura e le Colture Industriali, Sede di Bergamo. Proprio in quest’ottica il Centro di ricerca sta sviluppando, insieme all’Università di Bologna, il progetto europeo DROMAMED che coinvolge ben nove Paesi.

Premessa: siccità e mais

La siccità sta fortemente colpendo le coltivazioni di mais italiano nel corso della campagna 2022 e potrebbe dimezzare la produzione di quest’anno; sono a rischio anche i raccolti futuri a causa degli effetti negativi dei cambiamenti climatici che portano sempre più frequentemente a stagioni calde e siccitose. Il mais viene seminato in primavera, si sviluppa durante l’estate e si raccoglie a partire da settembre. Pertanto, l’aumento delle temperature medie e la scarsa disponibilità di acqua nel periodo primaverile-estivo possono causare notevoli danni alla pianta di mais, oltre che favorire la diffusione e l’attacco di insetti e funghi dannosi con conseguente perdita di produzione e deterioramento della qualità del raccolto.

Il mais in Italia

Il mais è una delle principali colture agricole del nostro Paese; è la prima sia in termini di produzione che di rese; riveste un ruolo insostituibile nelle principali filiere nazionali dei prodotti zootecnici e svolge una funzione strategica per le svariate produzioni agroalimentari comprese quelle di eccellenza (DOP, IGP, tra cui Prosciutto di Parma, San Daniele, Grana Padano, Parmigiano Reggiano) che rendono prestigioso il Made in Italy nel mondo. Peraltro, a causa di una serie di diversificate e concomitanti criticità, ulteriormente inasprite dall’attuale drammatica crisi legata alla guerra in Ucraina, la coltura del mais ha subìto nel corso degli ultimi 15 anni una progressiva perdita di competitività che ne ha dimezzato la superficie coltivata in Italia. Nel 2022 si sono raggiunti livelli minimi, al di sotto dei 600mila ettari di superficie coltiva a mais, con un’ulteriore leggera flessione rispetto al 2021 (dati ISTAT, 2022). Per fronteggiare le esigenze delle filiere, il livello delle importazioni ha, viceversa, seguito un trend crescente, passando dal 2010 ad oggi dal 15 al 50% circa.

La ricerca: mais e cambiamenti climatici

Risulta pertanto evidente la necessità di contrastare tali criticità con azioni di ricerca, multidisciplinari e di filiera, per fornire risposte sul breve e medio periodo alle produzioni alimentari nazionali di eccellenza di origine animale vincolate a mangimi e foraggi del territorio, che sono e saranno poste a rischio, anche a causa di stress ambientali crescenti.

In questo contesto, la ricerca genetica su colture agrarie, compreso il mais, sta rivolgendo particolare attenzione all’importanza che la agro-biodiversità può rivestire, se adeguatamente valorizzata, nel fronteggiare le nuove sfide connesse con il cambiamento climatico.

