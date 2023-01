Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Il progetto Water4AgriFood

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel diciottesimo appuntamento si parla di come in un contesto fortemente influenzato dalla crisi climatica, la ridotta disponibilità idrica e la crescente competizione per l’uso dell’acqua stanno mettendo a rischio lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura e l’assetto territoriale.

Cosa sta facendo la ricerca per ottimizzare la gestione dell’uso dell’acqua per l’irrigazione, considerandone l’effettiva disponibilità, assicurando al contempo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici? Water4Agrifood, il progetto che coinvolge il CREA Politiche e Bioeconomia (CREA PB), ripensa la vulnerabilità dell’agricoltura in una chiave innovativa.

La gravissima siccità che nell’ultimo anno ha colpito gran parte dell’Europa, e in particolare l’Italia, ha messo in luce l’impellente necessità di intensificare gli sforzi per rendere sempre più sostenibili i sistemi produttivi agricoli. L’acqua è, infatti, indispensabile per la produzione agricola e il suo impiego ha caratterizzato l’assetto morfologico, economico, culturale e sociale dei territori del nostro Paese. Pertanto, la crisi climatica rende più che mai prioritaria la ricerca di soluzioni per il miglioramento della sostenibilità della gestione dell’uso dell’acqua per l’irrigazione, considerando l’effettiva disponibilità idrica e la necessità di assicurare la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici e del settore stesso. La ridotta disponibilità idrica e la crescente competizione per l’uso dell’acqua stanno, infatti, mettendo a rischio lo sviluppo sostenibile delle filiere agricole nazionali e l’assetto territoriale, con profonde ripercussioni sugli aspetti sociali e istituzionali.

Negli ultimi decenni, sono state messe a punto diverse soluzioni per aumentare la sostenibilità dell’uso dell’acqua puntando, in particolar modo, all’ottimizzazione del suo impiego tramite il miglioramento tecnologico. Gli obiettivi sempre più ambiziosi, dettati dalle politiche internazionali, europee e nazionali richiedono, tuttavia, di mettere a sistema i risultati ottenuti, adottando un approccio in grado di integrare ricerca e innovazione. Occorre, dunque, indirizzare la ricerca verso obiettivi inclusi in strategie territoriali di gestione della risorsa idrica, combinando diverse tipologie di soluzioni. In questo contesto, la collaborazione con le imprese private si rivela indispensabile per coordinare e valorizzare la ricerca e i suoi risultati.

Sono questi i principi che guidano Water4Agrifood, il progetto finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nato dallo sforzo congiunto di un vasto network pubblico e privato per ripensare la vulnerabilità dell’agricoltura in una chiave innovativa e trovare soluzioni per accrescere la sostenibilità dell’impiego della risorsa idrica in agricoltura e la tutela dei servizi ecosistemici associati. Pertanto, 4 Enti pubblici (CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi della Economia Agraria, Università di Catania, CER – Canale Emiliano Romagnolo, CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e 8 imprese private (Agronica Group s.r.l., Bonifiche Ferraresi Società Agricola s.p.a., Irritec s.p.a., ISEA s.r.l., Planeta s.r.l., Polyeur s.r.l., Suez Trattamento Acque s.p.a., Tecno.El – tecnologie elettroniche s.r.l.) hanno unito le proprie competenze per affrontare la sfida di ridisegnare il rapporto “acqua-filiere agroalimentari” attraverso la ricerca di soluzioni innovative virtuose per la gestione e la fornitura di acqua ai sistemi agro-produttivi, per renderli resilienti al clima, efficienti, economici e sostenibili e per incoraggiare la crescita economica e lo sviluppo del settore.

Per continuare a leggere cliccate sul link