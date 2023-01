Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. La progettazione del Verde urbano, istruzioni per l’uso

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel ventitreesimo appuntamento si parla di verde urbano e siccità. Il tipico clima mediterraneo, a cui si sono adattate le piante del nostro territorio e al quale abbiamo cercato, nel passato, di conformare le realizzazioni a Verde delle nostre città, sta assumendo molti connotati tipici dei climi tropicali: siccità primaverile ed estiva, uragani, trombe d’aria, temperature estremamente calde. Tutto ciò comporta un drastico cambiamento nelle fasi di gestione del Verde già esistente nelle città e di progettazione del Verde che “riforesterà” le metropoli che verranno. Pertanto, la scelta delle piante da impiegare nelle città del futuro dovrà orientarsi maggiormente verso specie che necessitino di poche cure e richiedano limitati input idrici ed energetici, che siano in grado di tollerare stress biotici (parassiti) e abiotici (elevate temperature, siccità, forti venti) e che siano resilienti, cioè in grado di adattarsi a mutevoli condizioni ambientali. In sintesi, le piante dei nostri futuri conglomerati urbani dovranno essere soprattutto in grado di fornire al massimo livello i cosiddetti servizi ecosistemici.

In questa estate tutti noi abbiamo patito il caldo torrido che il clima ci ha riservato fin dal maggio scorso, con punte termiche che in alcune città hanno spesso superato i 40-42°C e con temperature medie di 30-35°C che si si sono protratte per diverse settimane consecutive. A ciò si sono aggiunti periodi di siccità prolungata (mesi!): una situazione, quindi, estremamente critica, aggravata dal fatto che nell’inverno scorso e, soprattutto, in primavera non ci sono state quelle abbondanti precipitazioni atmosferiche che, nel nostro tipico clima mediterraneo, consentono di accumulare nel terreno, nelle falde sotterranee, nei bacini collinari e montani, acqua che, opportunamente convogliata e conservata, consente di solito alla vegetazione naturale e alle piante coltivate di disporre delle risorse idriche necessarie alla propria crescita e sopravvivenza. Le conseguenze sono state gravissime, sia per l’agricoltura, con l’abbandono di centinaia di migliaia di ettari coltivati devastati dalla siccità, sia per la vita nelle città, dove in molti casi è stata razionata l’acqua per ogni utilizzo che non fosse strettamente necessario. Ad complicare ulteriormente il tutto, poi, i pochi eventi meteorici verificatisi negli ultimi mesi hanno spesso assunto le dimensioni di vere e proprie “bombe d’acqua” (come si suole chiamarle oggi), trasformate in calamità dal combinato disposto del potenziale devastante naturale (trombe d’aria, precipitazioni ad elevatissima intensità, grandinate eccezionali) con la pessima gestione del territorio e dei manufatti cittadini (strade, fossi, reti fognarie e canali di scolo delle acque) da parte dell’Uomo!

Per quanto si sia trattato di un’annata davvero eccezionale, tuttavia non si può fare a meno di considerare che situazioni meteoriche come quelle sopra descritte sono sempre più frequenti negli ultimi anni: di fatto, ci troviamo di fronte a un progressivo processo di cambiamenti climatici destinato ad incidere pesantemente sulla vita di tutti noi! Il nostro tipico clima mediterraneo, a cui si sono adattate le piante del nostro territorio e al quale abbiamo cercato, nel corso dei decenni, di conformare le realizzazioni a Verde delle nostre città, sta assumendo per certi versi molti connotati tipici dei climi tropicali: siccità primaverile oltre che estiva, uragani, trombe d’aria, temperature estremamente calde etc. Tutto ciò comporta un drastico cambiamento nelle fasi di gestione del Verde già esistente nelle città e di progettazione del Verde che “riforesterà” le città del Futuro.

