Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. le migliori esperienze dal progetto Eccellenze Rurali

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel venticinquesimo appuntamento parliamo di "Eccellenze" d'acqua con le migliori esperienze del progetto rurale.

Presupposti imprescindibili per un sistema agricolo resiliente, la gestione efficiente e l’uso sostenibile dell’acqua passano anche attraverso il lavoro svolto dal servizio di irrigazione collettiva fornito dagli Enti Irrigui e di bonifica dislocati sul territorio nazionale, in grado di assicurare esperienze significative, innovative e virtuose di buone pratiche relative non solo all’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura, ma anche nella manutenzione del territorio e delle aree rurali. Il progetto Eccellenze Rurali ne ha selezionate alcune, realizzate dagli Enti irrigui sia attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale sia attraverso altri Programmi.

Perché Eccellenze Rurali si è occupato di gestione dell’acqua?

La gestione e l’uso sostenibile dell’acqua costituiscono presupposto imprescindibili per un sistema agricolo resiliente ai rischi connessi ai cambiamenti climatici e che sappia garantire la crescita del settore agroalimentare, tenendo presente le necessità delle generazioni future.

In Italia, infatti, la metà della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) irrigata è servita dal servizio di irrigazione collettiva fornito dagli Enti Irrigui e di bonifica dislocati sul territorio nazionale, ai quali viene riconosciuta, da statuto, la funzione di tutela del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, oltre che di fornitura dei servizi di irrigazione e bonifica ad essi deputati. È importante, quindi, valorizzare e promuovere la diffusione delle migliori pratiche in campo, non solo a livello aziendale, ma anche di gestione territoriale della risorsa.

A questo scopo si è deciso di pubblicare, nell’ambito del progetto Eccellenze rurali, una specifica call per l’identificazione e diffusione di 10 esperienze significative, innovative e virtuose di buone pratiche nella gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica in agricoltura e nella manutenzione del territorio e delle aree rurali, realizzate dagli Enti irrigui sia attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale sia attraverso altri Programmi.

Quali sono stati i requisiti richiesti alle Eccellenze dell’acqua in agricoltura?

La call è stata rivolta agli Enti irrigui per la segnalazione di interventi volti al risparmio idrico nella distribuzione delle acque irrigue alle aziende agricole, alla tutela della biodiversità nelle aree umide e nei canali di irrigazione e bonifica, alla preservazione e al ripristino di aree naturali, alla multifunzionalità e sostenibilità delle infrastrutture idrauliche, al miglioramento della capacità di accumulo delle acque, alla digitalizzazione della rete irrigua tramite sistemi innovativi di gestione (misuratori, telerilevamento, telecontrollo, etc.). La partecipazione è stata ampia: sono state segnalate, infatti, circa 45 esperienze, di cui solo 5 sono state escluse perché provenienti da soggetti non ammissibili.

Nella valutazione delle esperienze segnalate, sono stati assegnati dei punteggi sulla base di specifici criteri di selezione, che hanno tenuto conto, tra l’altro, dell’attinenza del progetto al tema della call, della localizzazione geografica, degli elementi di innovazione del progetto e delle forme di collaborazione territoriale innescate.

Punteggi più elevati sono stati attribuiti ai progetti, che riunivano insieme aspetti connessi all’agricoltura e alla tutela dell’ambiente, incluso la descrizione/valutazione dei servizi ecosistemici e degli impatti sulla società civile. Sono state, inoltre, considerate positivamente proposte caratterizzate da una descrizione dettagliata degli aspetti relativi ai risultati e agli impatti e avviate nell’ambito di collaborazioni più ampie. È stata, infine, considerata positivamente la capacità dei soggetti di diversificare le fonti di finanziamento.

Per continuare a leggere cliccate sul link