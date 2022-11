Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Le relazioni pericolose con i patogeni delle piante

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel tredicesimo appuntamento si parla dell relazioni pericolose tra patogeni delle piante e la siccità.

Mentre gli agricoltori italiani sono alle prese con le sempre maggiori avversità atmosferiche e climatiche dettate dalla siccità e aggravate da fenomeni meteorologici estremi, abbiamo intervistato Pio Federico Roversi, direttore del CREA Difesa e Certificazione, istituto nazionale di riferimento per la protezione della piante, per comprendere perché fenomeni come la siccità possano favorire insetti vettori di patogeni, che mettono a rischio le nostre colture.

È vero che la siccità favorisce l’avvento di insetti e patogeni delle piante? In particolare di che tipo? Quali sono le specie di colture più esposte? E com’è cambiata in questo senso la realtà italiana?

Su una superficie relativamente limitata, l’Italia presenta una diversità di contesti biogeografici determinanti per lo sviluppo di un’agricoltura caratterizzata da produzioni agricole di grande valore, che hanno contribuito a diffondere a livello internazionale l’immagine di un Paese ricchissimo di prodotti tipici. A questo si aggiunge, per gli ambienti naturali, la presenza di un eterogeneo complesso di foreste e macchie in grado di disegnare paesaggi unici che attraggono innumerevoli visitatori ogni anno da tutto il mondo.

Foreste Alpine

I cambiamenti cui è andato incontro il nostro territorio per rendere possibile la coltivazione di specie agrarie e la produzione di prodotti forestali si è però quasi sempre accompagnato ad una diminuzione delle capacità di resilienza dei sistemi agricoli e degli ecosistemi forestali, con una maggiore suscettibilità alle aggressioni di vecchi e nuovi agenti di danno, indigeni ed esotici.

A questo si vanno sovrapponendo con pressione crescente i cambiamenti climatici in atto, i cui effetti sono ancora in gran parte da comprendere, non solo per quanto attiene le azioni dirette sulle piante ma anche, in particolare, per quanto attiene l’influenza sulle comunità di organismi e microrganismi che possono danneggiare le piante stesse.

Il contesto subisce ulteriori complicazioni dall’intensificarsi di eventi meteorici estremi che, in alcuni casi, consentono la colonizzazione di ambienti in precedenza preclusi a specie nocive o mettono a disposizione grandi quantità di substrati di alimentazione favorevoli allo sviluppo epidemico delle popolazioni di fitofagi, come insegnano le disastrose infestazioni di Bostrico tipografo sui boschi alpini.

Ultime, ma non certo secondarie per importanza, vanno considerate le introduzioni accidentali di organismi e microrganismi alieni provenienti da altri areali, per i quali mancano quelle possibilità di equilibrio derivanti da una lunga storia di coevoluzione e coesistenza dinamica con le nostre piante, con scenari di estrema gravità che, in alcuni casi recenti, si configurano con crolli di produzione, come nel caso delle recenti infestazioni di Cimice asiatica nei frutteti del Nord Italia o come veri e propri collassi dei sistemi forestali, come nel caso delle infestazioni di Cocciniglia del Pino marittimo lungo le coste Tirreniche.

Nel loro complesso, i fattori di disturbo delle colture agrarie, delle foreste e del verde urbano rappresentano ormai in varie aree del nostro Paese vere e proprie emergenze in grado di condizionare i processi gestionali e la stessa possibilità di fare agricoltura e conservare gli ecosistemi, divenendo in alcuni casi elemento di criticità con cui confrontarsi costantemente nella definizione delle scelte colturali e selvicolturali.

