Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Risicoltura: quale futuro?

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel dodicesimo appuntamento si parla di come la grave carenza idrica stia avendo forti ripercussioni sulla risicoltura italiana, oltre che sulla produzione sementiera 2022, sul seme necessario per allestire la campagna 2023. Ne consegue che, molto probabilmente, si assisterà ad una minore produzione, un minor panorama varietale disponibile e una minore possibilità di scelta all’interno delle partite di seme disponibili al fine di individuare e commercializzare il materiale di maggiore qualità.

La campagna agraria in corso è purtroppo caratterizzata dalla siccità. L’8 dicembre 2021, infatti, è stato registrato dalle centraline meteorologiche di Piemonte e Lombardia l’ultimo evento significativo di piogge o nevicate diffuse, a cui sono poi seguiti oltre 100 giorni senza alcuna precipitazione degna di rilievo. Le sporadiche precipitazioni, tra l’altro, non sono state in grado di invertire la tendenza negativa che si è osservata negli ultimi anni. Dai dati forniti dalla Rete Agrometeorologica del Piemonte (Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura – Settore Fitosanitario), abbiamo estrapolato le precipitazioni del primo semestre in due località risicole (Trino Vercellese, VC; Granozzo con Monticello, NO): siamo passati da quasi 600 mm di pioggia del 2014, a meno di 150 mm nel 2022, con un decremento regolare.

Grafico n.1

Anche in Lombardia i dati dell’ARPA ci mostrano che nel semestre dicembre 2021-maggio 2022 le precipitazioni sono state inferiori al peggior livello registrato negli ultimi 15 anni precedenti. ù

Grafico n.2 – Lombardia: precipitazioni del semestre dicembre-maggio

Negli areali risicoli l’allarme deriva da un insieme di fattori che, presi singolarmente influiscono pesantemente sulla disponibilità idrica, ma che purtroppo quest’anno si sono verificati contemporaneamente, andando a sommarsi:

la drastica riduzione delle piogge e delle nevicate; le temperature elevate; l’elevata percentuale di superficie risicola seminata in asciutta, che, rispetto ad una semina in acqua, di fatto posticipa di circa un mese la necessità di acqua . In questo modo la forte richiesta di acqua dovuta alla semina del riso va a coincidere con il periodo in cui altre importanti colture ne necessitano (es. mais). Inoltre, ciò avviene quando naturalmente si ha meno disponibilità idrica rispetto al mese precedente.

A luglio 2022 la stima delle riserve idriche lombarde è risultata meno della metà di quella registrata nel peggior anno tra il 2008 e il 2020. Nonostante alcune precipitazioni di inizio agosto, il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sottoforma di SWE (equivalente idrico della neve) a metà agosto è risultato inferiore alla media del periodo 2006-2020 (-61.0%) (https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Osservazioni-e-Dati/Il-tempo-di-ieri/Download- Bollettini.aspx?use=storico&isel=66359).

Per continuare a leggere cliccate sul link