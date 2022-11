Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. soluzioni dalla ricerca CREA per la bufala

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel quattordicesimo appuntamento si parla dell'effetto del caldo sulla Bufala. Il cambiamento climatico anche in zootecnia richiede la disponibilità da un lato di animali resilienti dall’altro, invece, di tecnologie e strategie di mitigazione sempre più evolute.

Se allevare bufale fa ormai parte della nostra tradizione, la ricerca ci sta mostrando come queste possano essere considerate una specie d’interesse, anche in funzione dei cambiamenti climatici. Infatti, nell’ambito del progetto AgriDigit, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), il CREA-Zootecnia e Acquacoltura sviluppa di protocolli di allevamento e selezione per un maggiore benessere animale, in funzione dello stress termico ed idrico, regolando le pratiche aziendali e i piani di intervento.

Bufala, caldo e siccità

Il bufalo è ritenuto un animale rustico, resistente e adattato a climi caldi. L’areale di diffusione, si estende in massima parte nella fascia tropicale e subtropicale. Gli unghioni, larghi ed appiattiti, permettono al bufalo di muoversi agevolmente su qualunque terreno, sciolto o molle e paludoso. Il mantello, presente alla nascita, diventa via via più rado (l’adulto è quasi privo di peli). La pelle è costituita da una spessa epidermide, ricca di melanina. Le molecole di melanina intrappolano i raggi ultravioletti e impediscono loro di penetrare gli strati ed i tessuti sottostanti. Sono presenti ghiandole sebacee ben sviluppate, con un’attività di secrezione maggiore rispetto ai bovini (Shafie e Abou El-Khair, 1970). Il sebo svolge funzione protettiva e impermeabilizzante. La lucentezza determinata dallo strato lipidico aiuta anche a riflettere la radiazione solare durante i periodi di maggiore esposizione. Secondo alcuni (Marai et al., 2010), il bufalo presenta una elevata capacità di dissipazione del calore, soprattutto se confrontata con quella del bovino (ghiandole sudoripare di maggiore dimensione ed efficienza). Tuttavia, come si desume dalla denominazione (bufalo d’acqua, a sua volta distinto in bufalo di fiume e bufalo di palude) il legame con l’elemento acqua è a doppio filo in quanto se non sono presenti sistemi di raffrescamento (artificiali o naturali), il bufalo rischia, nonostante gli adattamenti fisiologici naturali, di andare incontro a stress da caldo. Nei ruminanti, il metabolismo genera elevate quantità di calore (extracalore). Il calore, a sua volta, richiede energia per essere dissipato, in una sorta di circolo vizioso. Tale ciclo, se alterato da eventi o fattori esterni, può non essere più sufficiente a garantire l’equilibrio termico (omeostasi), con conseguenze anche gravi.

