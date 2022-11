Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. step due gestire il suolo

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel quindicesimo appuntamento si parla di come rendere meno vulnerabili i terreni agricoli. Esistono tecniche agronomiche o strategie in grado di attenuare l’erosione e la perdita di suolo legate l’aggressività climatica? Proprio in tale direzione si sta muovendo il CREA Agricoltura ed Ambiente, che ha avviato da tempo attività di ricerca, volta a quantificare vulnerabilità e resilienza dei suoli associate alle usuali pratiche di gestione ed uso, sollecitate con specifiche tecniche di infiltrazione idrica.

L’alternanza di periodi di prolungata siccità intervallati da eventi piovosi di forte intensità può determinare gravi danni in termini di erosione e perdita di suolo. Il rischio può aumentare quando il suolo viene gestito in maniera poco razionale, in particolare a causa di operazioni colturali non correttamente effettuate, o condotte magari in periodi inappropriati. Tali evidenze, sempre più frequenti, ci vengono ricordate dai media con puntualità sempre maggiore e la percezione collettiva sulle problematiche connesse è sempre più chiara e diffusa. In questo senso, l’ultima stagione estiva ne è un esempio più che esaustivo. E‘ utile, quindi, approfondire le modalità con cui alcuni fenomeni si verificano per comprendere se e quali opzioni siano disponibili per gestire gli agro-ambienti, specie nell’ottica di mitigare i fenomeni climatici estremi.

In generale, i principali fattori connessi con la perdita di suolo per erosione idrica sono:

erosività della pioggia,

erodibilità del suolo,

topografia (lunghezza e pendenza del suolo),

colture, tecniche di coltivazione o vegetazione,

pratiche conservative.

Il primo fattore dipende dalle caratteristiche energetiche della pioggia, definisce l’aggressività climatica dell’evento e non può essere oggetto di azioni di mitigazione da parte dell’uomo. I successivi possono essere ottimizzati, in varia misura, per attenuare gli effetti dell’aggressività della pioggia. Ad esempio, si può intervenire con opportune sistemazioni al fine di ridurre la lunghezza e la pendenza locale della pendice, o si può adottare una lavorazione del suolo che segua le curve di livello, così da ridurre la velocità della corrente ruscellante. Varie opzioni agronomiche relative alle diverse coperture vegetali hanno lo scopo di aumentare la rugosità del suolo mentre l’uso di specie vegetali con apparati radicali più profondi può meglio “imbrigliarlo”, rendendolo meno soggetto all’erosione.

Questi brevi accenni suggeriscono che, indipendentemente dalle caratteristiche delle piogge intense, sia lo stato del suolo al momento dell’evento che la copertura vegetale possono giocare un ruolo, spesso decisivo, nel mitigare gli eventi erosivi più intensi e su questi si farà un breve focus.

Un importante fattore nell’erosione idrica del suolo agrario è rappresentato dal “sigillamento” del suolo nudo, sottoposto ad una poggia intensa (erodibilità del suolo). L’impatto meccanico delle gocce d’acqua sul suolo, che si verifica durante eventi piovosi intensi, infatti, può danneggiare le proprietà fisiche del suolo. In particolare, il deterioramento della struttura del suolo, nello strato più superficiale (pochi millimetri di spessore), può verificarsi a causa sia della rottura dei legami chimico-fisici responsabili dell’aggregazione delle particelle del suolo, che dello spostamento delle particelle di suolo distaccate per effetto dell’impatto e infine come conseguenza della successiva sedimentazione delle particelle di suolo più fini. Questi processi concomitanti possono formare uno strato superficiale di terreno relativamente denso e compatto, generalmente sottile e con bassa permeabilità (la Figura 1 mostra un classico esempio dello stato dopo aver subito le suddette alterazioni fisiche) che, in specifiche condizioni (suolo nudo ed in pendenza), può rappresentare la causa principale del deflusso superficiale e dell’erosione del suolo.

Figura 1 – Esempio di un suolo argilloso che ha subito una alterazione fisica (compattamento) al termine di una prova di infiltrazione idrica.

Per continuare a leggere cliccate sul link