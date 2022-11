Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. verso una nuova agrumicoltura. Intervista a Giancarlo Roccuzzo

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nell'ottavo appuntamento l'attenzione si concentra sugli agrumeti Le grandi ondate di calore e la crisi idrica senza precedenti, che hanno investito il nostro Paese quest’estate, hanno causato danni incalcolabili per la nostra agricoltura, messa a dura prova proprio perché la maggior parte dell’acqua utilizzata è destinata all’irrigazione. E di fronte ad un fenomeno che da congiunturale diventa sempre più strutturale occorre un ripensamento complessivo della gestione della risorsa idrica, giacché si deve pensare ad irrigare anche laddove prima non era necessario. Quanto il cambiamento climatico sta effettivamente impattando sulla nostra agricoltura e sulle nostre produzioni? Possiamo ancora permetterci varietà o colture a elevato fabbisogno di acqua? Ne parliamo con Giancarlo Roccuzzo, ricercatore del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

1. Come il cambiamento climatico ha modificato il fabbisogno idrico degli agrumeti?

Giancarlo Roccuzzo, ricercatore del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura

Gli agrumi sono una delle principali colture dell’areale mediterraneo e la loro sostenibilità economica è strettamente legata all’apporto di significative quantità di acqua irrigua. Il fabbisogno idrico degli agrumeti e la sostenibilità di sistemi colturali nelle regioni semi-aride del Mediterraneo, caratterizzate da condizioni climatiche con precipitazioni concentrate nel periodo autunno-invernale, si basa sul bilancio idrico nel sistema suolo-pianta-atmosfera (SPA). Il cambiamento in atto e la sua scarsa prevedibilità ha avuto come primo effetto l’allungamento delle stagioni irrigue, rendendo spesso indispensabile la costruzione di piccoli invasi per la raccolta e lo stoccaggio dell’acqua. Altro effetto è il lento, ma costante, peggioramento della qualità delle acque irrigue (salinizzazione), causato dal loro emungimento (ndr. Estrazione di acqua dal suolo) sempre più in profondità e dalla infiltrazione di acque saline nelle falde, soprattutto nelle zone costiere.

2. È possibile ipotizzare uno scenario futuro per gli agrumeti in Italia? Con quali possibili conseguenze per il consumatore, per chi produce e per l’ambiente?

L’agrumicoltura italiana, anche a causa dell’emergenza fitosanitaria legata al CTV (virus della Tristeza degli agrumi), si è profondamente rinnovata nell’ultimo decennio, sia in termini di scelta varietale, sia nelle tecniche colturali. A titolo di esempio, sono molto diffuse le produzioni biologiche (circa il 30% del totale) e viene sempre più valorizzata la valenza salutistica delle produzioni nazionali.

La tendenza storica del mercato globale e del bacino del Mediterraneo vede la costante diminuzione del peso relativo dell’agrumicoltura italiana, in favore di Spagna, Turchia e dei Paesi del nord Africa (Egitto, Marocco). In tale contesto, le criticità del settore non risiedono esclusivamente nell’emergenza idrica, che potrebbe essere mitigata da una razionalizzazione della gestione consorziata a livello territoriale delle sempre più limitate risorse idriche, grazie ad una cooperazione tra gli attori della filiera. Non sono solo considerazioni tecniche relative alla produzione il principale fattore limitante, quanto piuttosto una maggiore e doverosa organizzazione della produzione e la concentrazione dell’offerta di prodotti. Sarebbe auspicabile per l’intera filiera italiana che i soggetti coinvolti, dai produttori ai trasformatori ai rivenditori commerciali, si unissero in consorzi per rafforzare la dimensione economica dell’intera filiera, superando le difficoltà sopra enunciate nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei consumatori finali.