Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. verso una nuova frutticoltura. Intervista a Marco Scortichini

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel decimo appuntamento si parla di quanto accaduto nel 2022 e negli anni precedenti.

L’intero territorio nazionale è stato investito questa estate da grandi ondate di calore e da una crisi idrica senza precedenti. La siccità ha imperversato ovunque nel nostro Paese, in particolare nella Pianura Padana, colpendo maggiormente l’agricoltura, con danni e perdite economiche incalcolabili. Il fabbisogno irriguo italiano richiede, quindi, un ripensamento complessivo della gestione della risorsa idrica, partendo dal fatto che colture che finora non avevano bisogno di essere irrigate, in futuro, invece, ne avranno sempre di più e che la risorsa acqua non solo non è infinita, ma è sovrasfruttata. Servono quindi non solo l’ agricoltura di precisione con le sue tecnologie all’avanguardia, ma anche metodi alternativi, quali ad esempio il riutilizzo delle acque reflue.

Quanto il cambiamento climatico sta effettivamente impattando sulla nostra agricoltura e sulle nostre produzioni? Possiamo ancora permetterci varietà o colture a elevato fabbisogno di acqua? ne parliamo con Marco Scortichini, ricercatore del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, affrontando la questione dal punto di vista della frutticoltura e degli alberi da frutto.

1. Come il cambiamento climatico ha modificato il fabbisogno idrico di frutteti?

Tra le coltivazione agricole, i fruttiferi sono quelli dove l’irrigazione è maggiormente presente in tutti gli ambienti di coltivazione italiani. Il cambiamento climatico, con periodi siccitosi sempre più frequenti, ha reso il settore estremamente vulnerabile, richiedendo, pertanto, un ripensamento della gestione della risorsa irrigua per continuare ad assicurarne la produttività.

Ne sono testimonianza non solo il crescente aumento del fabbisogno irriguo – circa il 30% negli ultimi 20 anni – legato ad una maggiore evapotraspirazione, conseguenza delle temperature più elevate, ma anche il ricorso ad irrigazioni straordinarie – nei mesi di marzo-aprile, quando solitamente non si irriga – che si rendono necessarie in molte coltivazioni, nei casi di stagioni primaverili poco piovose, per favorire l’accrescimento dei frutti.

Ciò comporta, inevitabilmente, la modifica di alcune scelte basilari per i nuovi impianti, a partire dalle specie che dovranno, necessariamente, essere più tolleranti verso i periodi siccitosi, dalle varietà e dai relativi portinnesti. Bisogna sottolineare che, finora, il miglioramento genetico non ha quasi mai preso in considerazione la selezione e costituzione di varietà caratterizzate da una resistenza fisiologica nei confronti di bassi apporti di acqua. In alcune aree, solitamente caratterizzate da apporti irrigui più che sufficienti e quasi mai interessate dalla siccità, si sono espanse naturalmente coltivazioni esigenti in termini di apporto irriguo, quali actinidia, noce da frutto, melo e pero. Inoltre, gli impianti ad alta densità, a causa del ridotto volume di terreno colonizzato dalle radici, richiedono un maggiore apporto di acqua.

L’irrigazione, quindi, sarà sempre più basata su modelli di precisione che affidano a tecnologie, più o meno sofisticate, decisioni sulle modalità di intervento – tempi e volumi – per consentire un netto risparmio della risorsa idrica. A tale scopo, saranno sempre più diffusi nei frutteti appositi sensori (tensiometri), in grado di rilevare il contenuto in acqua disponibile del suolo o il potenziale idrico delle foglie, collegati a centraline che elaborano i dati e, in caso di necessità, inviano il segnale per l’attivazione dell’impianto irriguo.

Anche gli impianti di irrigazioni sono stati adattati alle nuove esigenze di risparmio idrico, mediante la messa a punto di irrigazioni localizzate auto compensanti, in grado, cioè, di garantire la medesima quantità di acqua con ogni condizione di pressione lungo la tubazione. Esistono anche sistemi di irrigazione interrati, di bassa portata, da posizionare nei pressi dell’apparato radicale, in grado di somministrare le giuste quantità di acqua al frutteto. In quest’ultimo caso, si potranno utilizzare anche acque reflue opportunamente depurate.

