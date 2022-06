Siccità e desertificazione, M5S. Curcio (Protezione Civile): Stato d’emergenza non risolve crisi. Serve strategia e sensibilizzazione, puntando su scienza

“L’Italia nelle acque era un punto di riferimento, ma adesso manca strategia. Il problema è complesso, la scarsità idrica e il suo cattivo utilizzo hanno ripercussioni importanti, sia sul lato idro potabile che sul lato agricolo.

Le previsioni meteo non evidenziano un miglioramento, siamo in una situazione difficile e continueranno ad essere mesi complicati.

C’è bisogno di rafforzare lo scambio delle connessioni istituzionali e necessitiamo di mezzi e strumenti.”

Così Fabrizio Curcio, capo dipartimento Protezione Civile nel corso del convegno ‘Siccità: situazione e soluzioni’ organizzato dal MoVimento 5 Stelle, in occasione della ‘Giornata mondiale della siccità e delle desertificazione’.

“La sensibilità politica è spinta dalla sensibilità dei cittadini, è la società che deve essere in grado di accompagnare anche la politica a sensibilizzarsi sui temi. Dobbiamo lavorare sui cittadini e sulla politica, non può però questo diventare un tema d’agenda quando c’è l’autobotte perché ormai è troppo tardi.

Non c’è una percezione immediata di quello che sta avvenendo. Ci può essere in merito al fenomeno una forma di prevedibilità e questo ci porta a dare peso ai nostri strumenti scientifici, ma questo non accade. Noi invece parliamo di prevenzione in emergenza, mai prima. Dobbiamo aumentare il rapporto con la parte scientifica sia in termini di previsione che di utilizzo. Serve però maggiore sensibilizzazione sull’argomento.

Lo stato d’emergenza non consente la risoluzione della problematica strutturale, anche se dà qualche soluzione. Non si risolve però così il problema della siccità in Italia.”