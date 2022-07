Siccità, ecco il decreto pronto per il Cdm. Commissario straordinario e 20 interventi su proposta Mims entro dicembre 2024

Pronto per il Consiglio dei ministri di lunedì il decreto Siccità annunciato negli scorsi giorni dal Premier Mario Draghi.

L'Italia da Nord a Sud è a secco, i cereali sono senza acqua e registrano una riduzione della resa intorno al 30 per cento e l'acqua potabile rischia di essere - se già in alcune regioni non è stato fatto - soggetta a razionamenti.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie i ministri se la vedranno al tavolo di Palazzo Chigi, per ora non ci sono numeri.

Il decreto prevede disposizioni urgenti per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e indica in fase primaria almeno venti interventi prioritari da realizzare non oltre dicembre 2024 su proposta del ministero delle Infrastrutture e della mobilità stabilendo le funzioni del Commissario straordinario che verrà nominato a prevenzione e contrasto della siccità.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF la bozza di decreto Siccità:

BOZZA D.L. CONTRASTO SICCITA

Era già stato scritto: