Siccità, Farolfi (FdI): finalmente un governo affronta problema in modo strutturale

“Quanto approvato ieri in Consiglio dei ministri assume un valore di importanza storica: per la prima volta in Italia un Esecutivo decide di affrontare l’atavico problema della siccità in modo strutturale. Verrà istituita una cabina di regia che metterà in rete tutti gli enti che si occupano della materia e saranno semplificate le procedure per alcune opere indispensabili e urgenti come pulizia degli invasi, costruzione di nuovi bacini, possibilità di utilizzo di acque reflue".