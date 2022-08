Siccità: Fiorini (Lega), urgente realizzare progetto Diga di Vetto

"In questa fase di enorme emergenza idrica, energetica ed ambientale, un’opera strategica come la Diga di Vetto non può essere bloccata dalla sinistra con l’arma della pseudo-burocrazia pur di mettersi di traverso a prescindere, perdendo tempo e sprecando altre risorse. Alla manifestazione del Comitato pro Diga, alla quale ho partecipato, la richiesta è stata chiara e forte: riprendere i lavori sospesi da oltre 30 anni. Ciò coincide esattamente con quanto da me rappresentato al governo con il mio intervento sul DL Infrastrutture. L’ordine del giorno a mia prima firma, già approvato, impegna l’esecutivo a non indugiare oltre e a completare i lavori già pianificati. Basta, dunque, con i paletti ideologici, tipici di una sinistra retrograda e bacchettona, che per anni hanno tenuto bloccato il Paese e il nostro territorio. L’opera va fatta. Il mondo agricolo, zootecnico e delle imprese, unitamente alla cittadinanza tutta, non possono più farne a meno perché il suo valore è di caratura strategica e di ordine nazionale".

Lo dichiara Benedetta Fiorini, deputata emiliana della Lega.