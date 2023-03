Siccità, Gadda: passare da risorse ad attuazione infrastrutture, velocizzare pratiche burocratiche. VIDEOINTERVISTA

“Il Pnrr per la prima volta ci dà la possibilità di avere risorse ingenti che si inseriscono all’interno di un contesto di programmazione, e sicuramente le infrastrutture idriche e gli investimenti servono e sono necessari per alimentare il nostro sistema agricolo. Siamo però in una fase in cui dalle risorse dobbiamo passare all’attuazione, serve velocizzare le pratiche burocratiche, ad esempio di autorizzazione e costruzione degli invasi e procedere così molto più rapidamente nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, perché il nostro paese disperse troppa acqua.”

Così Maria Chiara Gadda, IV, Vicepresidente comm. Agricoltura, nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“Un altro elemento su cui bisogna lavorare è sull’utilizzo delle acque reflue che sarebbe molto importante anche per il sistema agricolo e inserirlo all’interno di una cabina di regia nazionale perché gli usi civili, agricoli, industriali devono essere coordinati. Questo invece non avviene, proprio in un momento in cui stiamo affrontando una grave crisi idrica e che peggiora di settimana in settimana. Perciò questi investimenti devono essere velocizzati nell’attuazione, le risorse ci sono e gli indirizzi comunitari e nazionali altrettanto.”