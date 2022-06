Siccità, Gargano: dovremo irrigare anche i cereali. Pronto Piano Laghetti, Anbi-Coldiretti aspettano ok dal governo

Si stima un calo di produzione del grano pari al 15 per cento. Causa il gran caldo e la siccità. “C’è il rischio che se continua così dovremo irrigare i campi coltivati a cereali. In realtà questo è già accaduto, sporadicamente. Abbiamo dovuto dare acqua ai cereali e alle barbabietole da semi per farle germinare, il problema è serio. In gioco c’è l’approvvigionamento alimentare”. A denunciarlo ad AGRICOLAE è Massimo Gargano, direttore generali di Anbi che spiega come “le uniche acque che abbiamo a disposizione sono attualmente quelle piovane. C’è un problema oggi per il futuro e occorre quanto prima lavorare per infrastrutturare il Paese”.

Il Dg Anbi precisa però come non si può pensare a dighe o a grandi sbarramenti di acqua: “Prima di tutto perché entrano in conflitto con la vita dei fiumi e poi per il grande impatto ambientale che queste soluzioni comporterebbero. Oltre alla coesione che verrebbe ad essere lesa con le comunità locali.

Siamo molto orgogliosi per questo di aver pensato ad altro: il piano Laghetti”. Il piano – spiega - è pronto ed è in grado di dare risposte in tempi brevi che siano in sintonia con la criticità del momento e rispondere così alle esigenze dell’economia, dell’occupazione, dell’ambiente”.

I laghetti sono fatti in terra utilizzando la stessa terra di scavo, immaginati in parallelo fra di loro in modo di fungere da raccoglitori quando l’acqua è in eccesso e da distributori quando questa viene a mancare. “Sono laghetti che non influiscono con la vita del fiume e nel frattempo possono ospitare pannelli fotovoltaici galleggianti ad altro rendimento grazie allo specchio di riflessione proprio dell’acqua. Senza contare poi gli aspetti legati al tempo libero e alla biodiversità”, prosegue Gargano.

“Daranno luogo inoltre ad impianti di energia idroelettrica che presentano una serie di valenze positive per quanto riguarda la competitività delle produzioni agricole e questo ricade quindi anche sul prezzo finale a favore dei consumatori. E la notte sarà possibile ripompare in alto l’acqua utilizzando gli incentivi statali e il minor costo dell’energia. Tutto questo diventa una vera e propria batteria energetica”.

L’acqua infine filtrando – essendo gli invasi non a tenuta stagna – ricaricherebbe la falda.

Non è tutto: “sarebbe garantita anche l’acqua ad uso potabile”, precisa ancora Gargano.

Il piano Laghetti è dunque multifunzionale: elettrico, irriguo, ambientale e garantisce approvvigionamento di acqua potabile. “Una sfida di modernità che i consorzi di bonifica pongono al governo. Noi ci siamo presi le nostre responsabilità e siamo pronti a realizzarli e a gestirli”, conclude.