Siccità, interrogazione Ghirra (AVS): su falde acquifere Sardegna

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00688 presentato da GHIRRA Francesca testo di Venerdì 17 marzo 2023, seduta n. 70

GHIRRA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

in merito all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00223 sul tema dell'emergenza idrica in Sardegna, presentata in data 12 gennaio 2023 dall'interrogante, il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti onorevole Ferrante è intervenuto alla Camera in data 14 marzo 2023 evidenziando come nell'ambito del Pnrr siano state finanziate 10 opere di infrastrutture idriche da realizzarsi in Sardegna, per un importo pari a circa 148 milioni di euro, e che investimenti per ulteriori 50 milioni siano stati assegnati all'Ente di governo d'ambito della Sardegna per la riduzione delle ingentissime perdite idriche del sistema idrico sardo;

il decreto con cui sono state stanziate le risorse risale al 16 dicembre 2021 (decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 del 16 dicembre 2021), quando il Ministro era Enrico Giovannini, eppure non risultano all'interrogante siano stati apportati da allora significativi miglioramenti della situazione che anzi, anno dopo anno aumenta di criticità;

il Sottosegretario ha riferito essere una priorità del Governo la risoluzione della siccità, a testimoniarlo sarebbe l'istituzione di un tavolo interministeriale convocato di recente dal Presidente del Consiglio dei ministri per definire un piano idrico straordinario nazionale, individuare priorità di intervento e programmazione;

il Consiglio dei ministri ha annunciato di voler approntare un provvedimento denominato «decreto acqua», che dovrebbe contenere le misure necessarie per far fronte alla scarsità idrica nel nostro Paese;

lo stato delle risorse idriche in Sardegna e le previsioni sulla situazione della siccità nei prossimi mesi estivi continua a destare forte preoccupazione nell'opinione pubblica sarda in ragione del fenomeno di decremento delle falde acquifere e dell'insufficiente portata degli invasi esistenti;

in assenza di immediati e adeguati provvedimenti si temono in particolare pesanti ripercussioni sul tessuto sociale e produttivo dell'Isola –:

a che punto sia la realizzazione delle opere finanziate;

quali benefici specifici si attendano da ciascuna di esse;

se con quelli finanziati si ritengano esauriti gli interventi necessari per far rientrare lo stato di preallarme siccità in Sardegna e/o quali ulteriori iniziative intendano approntare i Ministri interrogati per evitare che la prossima stagione estiva si verifichino i pesanti disagi riscontrati già negli ultimi anni a causa della siccità e dei correlati provvedimenti di razionamento delle risorse idriche a carico di soggetti produttivi e collettività.

(4-00688)