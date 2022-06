Siccità, Italmercati: Dal 15 luglio allarme frutta e verdura nei supermercati

Secondo Italmercati, la rete che unisce i Mercati all'Ingrosso, dal 15 luglio si farà fatica a trovare ortaggi nei supermercati a causa dell’attuale crisi idrica che sta mettendo in ginocchio le coltivazioni del nostro Paese. Nella Piana del Fucino è già in atto un razionamento per la gestione delle riserve idriche e non verranno irrigati i campi questo sabato e domenica.

"La mancanza di acqua ha causato una riduzione nella produzione di ortaggi del 25% rispetto al 2021, compromettendo la quantità di prodotti agroalimentari disponibili per le famiglie italiane", commenta Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati, "A causa della crisi idrica, i prodotti ortofrutticoli stanno subendo un rincaro rispetto a 20 giorni fa, con un incremento del 60% della lattuga o dell'80% per la zucchina. A soffrire di questa situazione sono in primis i produttori e gli operatori dei Mercati che subiscono l'aumento dei prezzi delle materie prime e di acquisto del prodotto e che al contempo non possono intervenire su quello di vendita".