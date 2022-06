Siccità: Lega, servono stato calamità e indennizzi, presentata interrogazione

Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dell'Agricoltura, perché, di fronte all'emergenza siccità che sta investendo il nostro territorio nazionale in modo purtroppo uniforme, riteniamo irrimandabile proclamare la dichiarazione dello stato di calamità naturale e l'emanazione urgente di un decreto ad hoc che stanzi risorse e ristori in favore degli agricoltori coinvolti. La Lega, da sempre vicina a territori e filiere, per prima ha lanciato l'allarme sulla drammatica condizione che andava creandosi, e convintamente ribadisce la necessità di un decreto ad hoc che tamponi le perdite, dando fiato all'intero comparto agricolo. Serve, però, una strategia di ampio respiro, che individui con certezza risorse straordinarie su cui poter contare in momenti come quello che stiamo vivendo. Le opportunità offerte dal Pnrr possono rappresentare un adeguato strumento di sostegno, capace di ammodernare e mettere in sicurezza le nostre reti idriche, stimolando così investimenti dedicati alla realizzazione di reti di piccoli invasi a basso impatto paesaggistico. Bisogna fare in fretta, senza ideologismi o burocrazia cervellotica: lo chiedono migliaia di imprenditori e le nostre future generazioni".

Cosi i senatori della Lega in commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gianpaolo Vallardi, presidente, Cristiano Zuliani e Nadia Pizzol, componenti della medesima commissione.