Siccità, Lollobrigida: al via cabina di regia interministeriale presieduta da Meloni. Ingenti risorse ma serve semplificare

“Occorre assumere soluzioni strategiche e definitive pianificate in modo adeguato. Il governo ha convocato in data odierna la prima riunione della cabina di regia interministeriale che va incontro alle esigenze del settore coinvolgendo il ministero dell’agricoltura, dell’ambiente, della sicurezza energetica, delle infrastrutture e della protezione civile. Ma saranno coinvolti anche altri ministeri che dall’acqua traggono beneficio, come il ministero del turismo.”

Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso del question time alla Camera.

“La cabina di regia è presieduta dal presidente Meloni stesso, proprio per dare rilevanza all’impegno del governo su questa questione che è emergenziale, ma ormai strutturale negli ultimi vent’anni. Siamo al quinto evento siccitoso che a nostro avviso poteva essere affrontato in maniera diversa nella previsione e nell’utilizzo delle risorse. È urgente procedere alla razionalizzazione delle governance, abbiamo moltissimi enti e istituzioni che devono affrontare questo problema con un passaggio da una scrivania all’altro. Dobbiamo semplificare e intervenire in una programmazione di breve, medio e lungo periodo.

Serve efficientare gli acquedotti perché c’è una dispersione idrica che arriva quasi al 50% in termini di perdita. È indispensabile elaborare un piano per la realizzazione di invasi e bacini, facendolo in tempi rapidi semplificando le norme per realizzarle.

Ricordo che esistono ingenti risorse, abbiamo a disposizione quasi 8 mld euro che sono fermi da qualche anno, c’è l’impossibilità a spenderli per questioni burocratiche e normative sulle quali bisognerà intervenire rapidamente.

Abbiamo messo 225 mln per l’innovazione tecnologica in agricoltura per cercare di elaborare anche un sistema di risparmio idrico in questo mondo. Poi si dovrà lavorare anche su colture meno idroesigenti per quanto possibile.

Serve però un ragionamento anche a livello europeo."