Siccità, Lollobrigida: dragaggio dighe soluzione rapida, ma risolvere conflitto con sistema normativo. VIDEO

“Quella dell’acqua è una delle criticità più importanti che deve affrontare il mondo della produzione agricola. In Italia il 53% del consumo di acqua è diretto alla produzione di beni primari e se non ci fosse, o diminuisse, questa produzione allora aumenterebbe anche il prezzo al consumo. Dobbiamo agire e questo governo lo sta facendo, dialogando tra forze politiche e istituzioni per affrontare quello che non è stato affrontato nel tempo per ragioni inspiegabili.”



Così Francesco Lollobrigida, Masaf, a margine della presentazione di Vinitaly.

“Ci siamo visti ieri col collega Salvini, che coordina la cabina di regia sull’acqua, e insieme al ministero dell’ambiente, a quello della Coesione ed a quello delle Regioni per ragionare su interventi nel breve periodo. C’è però bisogno di un ragionamento complessivo che ponga delle priorità e delle strade per affrontare le criticità. Poi ci sono gli interventi di medio e lungo periodo. Abbiamo un sistema di dighe importante in Italia, ma sono mediamente intasate per 1/3. Se risolvessimo questo problema con il dragaggio delle dighe avremmo un potenziale analogo di 30-35% di dighe in più. Dunque un dato rilevante e di facile soluzione. Questo però si scontra con un sistema normativo riguardante i rifiuti speciale dell’ambiente che va affrontato e risolto. Negli ultimi trent’anni però il problema della siccità è rimasto inevaso. Questo governo sta però facendo passi in avanti verso la soluzione pragmatica dei problemi.