Siccità, Lollobrigida: presto cabina di regia con presidente Meloni. Nel passato mancata una strategia, crisi che si poteva evitare. VIDEO

“Il governo sta lavorando in una fase che rischia di diventare una nuova emergenza che si poteva evitare, perché gli eventi siccitosi si susseguono in Italia ormai da vent’anni e sono sempre più presenti in aree della nazione che non conoscevano questo fenomeno, specialmente in nord Italia. Per questo sarà riunita una cabina di regia presieduta dal presidente Meloni per attivare azioni di emergenza e trovare tutti gli strumenti in un lavoro osmotico con i vari ministeri così da pianificare nel breve, medio e lungo periodo e arginare le criticità che emergono anche dai cambiamenti climatici.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’incontro “I custodi della biodiversità” organizzato da Coldiretti a Palazzo Rospigliosi.

“Le risorse ci sono e possono essere anche aumentate, il problema però è anche di natura normativa. Questa è una nazione che non si è resa conto di quanti ritardi e burocrazia aveva, compromettendo meccanismi virtuosi.

Penso alle criticità della dispersione idrica o del piano invasi che potevano certamente, con una strategia pianificata nel tempo, essere meno sui territori.”