Siccità, Patuanelli: Fondamentale investire su invasi, efficientemento rete idrica e infrastrutture

“I nostri sistemi produttivi stanno affrontando una serie di criticità ed emergenze ed hanno bisogno di sostegno da parte del governo. Emerge quanto le sorti del settore agricolo siano connesse al benessere economico e sociale del paese.

È fondamentale soffermarsi ed analizzare con lucidità i dati a disposizione ed esaminare il problema in una ottica di medio-lungo termine, programmando soluzioni strutturali. Questo però è il tempo del fare, non del parlare.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso dell’Informativa urgente alla Camera in merito all’emergenza siccità.

“Il Mipaaf ha competenze specifiche sul tema siccità e che riguardano la programmazione di finanziamento di interventi del settore delle infrastrutture irrigue e la cui esecuzione è demandata ai consorzi di bonifica. La rilevanza nazionale degli interventi è definita sulla capacità degli invasi, di rilevanza nazionale quelli che prevedono una capacità di invasi superiore ai 250mila metri cubi, mentre di rilevanza regionale quelli inferiori.

Questo criterio è stato stabilito nel programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 e voce tuttora. Sulle infrastrutture ad uso idrico e plurimo la competenza primaria è a capo ai ministeri del Mims e del Mite. Alle autorità di distretto dei bacini spettano i compiti di pianificazione delle risorse idriche su scala vasta.

I dati hanno confermato per il 2022 precipitazioni dimezzate rispetto alle medie del periodo con un deficit del 47% a livello nazionale. Un valore che ha raggiunto valori tra il -50/60% nelle regioni del nord ovest. Il fenomeno siccitoso è costantemente sotto osservazione da parte dei sette osservatori distrettuali permanenti degli utilizzi idrici.

Il 2022 raggiunge il primato assoluto con +0,76 gradi rispetto le medie del periodo 1991/2020, una deviazione anomala e che per il nord Italia sale addirittura ad oltre un grado centigrado. Ogni cinque anni ci troviamo di fronte ormai a gravi fenomeni siccitosi, con logoramento della risorsa idrica. Preoccupano poi le previsioni Ispra, si prevede infatti per il prossimo futuro una riduzione della disponibilità della risorsa idrica dal 10 al 40%.

Preoccupa specialmente il settore ortofrutticolo che rischia di perdere quote importanti di produzione. La crisi idrica è poi intervenuta in un contesto economico già critico, con le aziende già provate dall’aumento dei prezzi su energia, fertilizzanti, mangimi, sementi. Nei primi giorni di luglio abbiamo firmato due importanti provvedimenti a favore del settore zootecnico per totali 224 mln di euro, per sostenere uno dei comparti più colpiti, le somme saranno erogate entro il 30 settembre.

Abbiamo poi deliberato lo stato d’emergenza per E. Romagna, FVG, Lombardia, Piemonte e Veneto. Potrebbe però estendersi ad altre regioni tra cui Lazio, Umbria, Liguria e Toscana. Il governo sta lavorando per inserire nel decreto legge a sostegno dei lavoratori e delle imprese alcune disposizioni urgenti per far fronte alla crisi siccità. Non è più rinviabile il rafforzamento del coordinamento degli interventi strutturali volti alla mitigazione dei danni derivati dalla siccità e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche.

Una struttura commissariale può avere un senso se ha una propria struttura e una capacità di spesa, credo però che il problema sia strutturale ed è più opportuno prevedere un coordinamento permanente alla presidenza del consiglio dei ministri, così da permettere non solo interventi in emergenza ma anche una programmazione futura.

Nell’ambito del decreto legge siccità proporrò l’introduzione di norme volte a rafforzare le strutture dei singoli Ministeri preposti alla gestione del Pnrr sul tema idrico, e ad istituire un fondo destinato a finanziare la fase di progettazione e delle infrastrutture irrigue.

Proporrò poi il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, che oggi con una dotazione di 13 mln euro è assolutamente insufficiente, al fine di indennizzare le aziende agricole.

Stiamo lavorando per innovare gli strumenti di gestione del rischio per gli agricoltori, anche tramite l’istituzione di un fondo mutualistico nazionale che sarà attivo dal 1 gennaio 2023.

L’ultimo rapporto Istat sull’acqua indica che le perdite del nostro sistema idrico corrispondono ancora al 36,2% (dato 2020), e in più di un capoluogo su tre si registra perdite totali superiori al 45%, con punte fino al 70%. C’è poi il tema della scarsa capacità di stoccaggio dell’acqua piovana, circa l’11%.

Dobbiamo allora aumentare la capacità di stoccaggio dell’acqua, ammodernando gli invasi esistenti e realizzando nuove opere, rinnovare e rendere efficiente la rete idrica, promuovere un uso razionale delle risorsa idrica nel settore agricolo e industriale privilegiando l’agricoltura di precisione, sensibilizzare i cittadini.

Sul tema degli investimenti sul sistema idrico è stato fatto molto negli ultimi anni, già ben prima del mio mandato. Nel comparto agricolo il Mipaaf si è attrezzato con una strategia nazionale sul risparmio idrico, tutela territoriale e lotta al dissesto idrogeologico. Si tratta di un programma di lungo periodo volto a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico basata sull’adeguamento delle infrastrutture.

Nel periodo 2018/22 sono stati investiti circa 1,24 miliardi euro per il finanziamento di 169 progetti irrigui in capo a 135 beneficiari, mediante il programma di sviluppo rurale nazionale, il fondo per lo sviluppo e la coesione, e il fondo per il rilancio dello sviluppo infrastrutturale del paese.

L’attuazione della strategia di efficientemente del sistema irriguo è sostenuta anche grazie alle risorse del Pnrr.

Complessivamente dal 2018 circa 2,2 miliardi euro di fondi nazionali ed europei sono già stati assegnati o stanno per essere assegnati dal Mipaaf per interventi su infrastrutture irrigue collettive per l’ammodernamento ed efficientemento del servizio di irrigazione collettiva.

C’è necessità di ulteriori risorse per investimenti, con particolare attenzione al potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio e valutando il ricorso a fonti idriche non convenzionali come l’utilizzo delle acque reflue. Altro tema centrale è puntare sulle tecniche di agricoltura di precisione e promuovere e potenziare gli strumenti di gestione del rischio.”