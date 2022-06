Siccità, Patuanelli: Maggiore coordinamento tra amministrazioni e risorse per ristorare imprese. M5S, non vogliamo uscire dal governo ma qualcuno spinge in quella direzione

“È giusto che si discuta di temi divisivi e che si trovi una soluzione. Reagiamo a delle provocazioni quotidiane, come il reddito o il super bonus, elementi che erano parte dell’accordo dell’entrata del M5S in questo governo. Tali provocazioni non aiutano il dibattito e la tenuta del governo. Il super bonus è la misura che ci ha consentito di avere il pil al 6,5% lo scorso anno. Vengono dette cose totalmente false sul superbonus, meno del 3% di tutte le truffe sul credito derivano da questa misura. Ha delle dinamiche di controllo che funzionano benissimo. Alcuni provvedimenti, anche non normativi, ed alcuni atteggiamenti hanno fermato la cessione del credito. Dal governo abbiamo avuto risposte parziali e insoddisfacenti.”

Così ad Agorà estate il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli

“Il M5S non vuole uscire dal governo, ma c’è una spinta per farci uscire. Ogni settimana c’è sempre un tema politico che riguarda il movimento e che va in direzione contraria. Non credo che il presidente del consiglio voglia far uscire una parte della sua maggioranza dal governo, non è un governo che si può reggere sulle scissioni. È la nuova forza politica creata da Di Maio che sta creando fibrillazioni. Sull’inceneritore manca una volontà di dialogo.

Abbiamo due misure importanti nel Pnrr, una che riguarda esplicitamente il sistema irriguo agricolo. Entro settembre avremo tutti i documenti rispetto i progetti di rafforzamento di alcune infrastrutture, perché realizzarne di nuove non era possibile per via dei tempi di realizzazione che non sono compatibili col Pnrr.

La protezione civile assieme alle regioni sta lavorando per delineare il quadro dell’emergenza e sugli strumenti da mettere a disposizione per questa fase. È poi in corso un tavolo di coordinamento perché le competenze sul settore idrico sono molte diversificate sia a livello amministrativo, molte competenze sono infatti in calo alle regioni, sia dal punto di vista delle amministrazioni centrali, perché divise tra Mipaaf, Mims e Mite. Serve un coordinamento.

È assolutamente necessario pensare poi a dei ristori per gli agricoltori colpiti. Bisogna individuare il range di danno e poi reperire le risorse per risarcire la perdita dei raccolti e la minor resa, penso specialmente a mais, soia e riso. Da una parte c’è lo stato d’emergenza e dall’altro quello di calamità, ma bisogna avere più risorse per ristorare gli agricoltori.”