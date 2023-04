Siccita’, Petrucci (fdi): decreto e’ tassello importante per contrasto

“Il via libera del decreto Siccità, con la previsione di nominare un commissario ad hoc che avrà poteri esecutivi per il contrasto alla siccità, rappresenta un ulteriore tassello della strategia messa in campo dal governo per affrontare questo problema, frutto anche dei cambiamenti climatici. Va detto comunque che la siccità non è più un'emergenza ma un problema strutturale che l'Italia da sola non può risolvere. Il piano idrico messo in campo dal governo è sicuramente efficace e grazie al decreto varato oggi si mettono in campo le necessarie semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori essenziali”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, membro della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.