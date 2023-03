Siccità, Piccinini (Alleanza Cooperative): bene iniziativa del Governo, acqua indispensabile per produzione di cibo

Valutiamo positivamente l’iniziativa odierna del governo: è necessario affrontare con la massima urgenza la questione siccità, dando la priorità all’acqua per uso potabile e a quella che è indispensabile in agricoltura per garantire la produzione di cibo e far fronte alla necessità di sicurezza alimentare”. Cosi il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini commenta positivamente le decisioni annunciate oggi al termine della Cabina di regia sulla crisi idrica, voluta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Abbiamo ora l’occasione storica – ha proseguito Piccinini - di poter disporre delle risorse finanziarie stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che possono intervenire in modo sostanziale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per ripristinare e realizzare ex novo quelle infrastrutture necessarie ad ottimizzare la gestione e la tutela della risorsa idrica e a prevenire possibili disastri, spesso annunciati”.

Secondo Piccinini è inoltre “auspicabile uno snellimento delle procedure burocratiche per la autorizzazioni agli invasi, così come l’avvio di un partenariato culturale fra istituzioni e società civile per dotare il Paese della più grande opera infrastrutturale, di cui la Penisola ha bisogno, cioè una rete idraulica in grado di aumentare la percentuale dell’11% di acqua piovana, che oggi riusciamo a trattenere in bacini, con funzioni di riserva idrica”.