Siccità, Prandini: serve programmazione per le infrastrutture, liberare 8 miliardi da fondi coesione

"Abbiamo sperimentato con i droni e la sensoristica un risparmio tra il 20 e il 40%, ma serve programmazione per le infrastrutture. La nostra sfida è produttore di più, potenziando la filiera agroalimentare anche verso l'export. Ma ci serve programmare gli interventi anche di fronte ai cambiamenti climatici, ad esempio con i bacini di accumulo. Così potremo ad affrontare il dissesto idrogeologico causata da una piovosità moto forte".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, durante il Tg2 Post sul problema siccità e l'annuncio della cabina di regia del governo.

"Abbiamo avuto sei miliardi di danni a causa della siccità. Servono interventi mirati anche nel medio lungo periodo. Le risorse possono essere recuperate anche attraverso i fondi di coesione, e parlo di una cifra di 8 miliardi, bloccati dalla burocrazia. Le lungaggini che abbiamo nel mostra paese non hanno eguali altrove. Dobbiamo dare una risposta al paese o rischiamo di abbassare la qualità del prodotto agroalimentare", prosegue Prandini.

"L'acqua desalinizzata non ha differenze per le colture, non ci sono controindicazioni ed è una delle soluzioni, soprattutto per i terreni vicini al mare".

"La strategia punta a produrre di più, avendo il coraggio di innovare. La nostra agricoltura è tra le più avanzate a livello mondiale. Come Coldiretti stiamo lavorando con Israele per innovare il comparto agricolo, anche per alcune tipologie di sementi. Maggiore produzione tramite la cisgenetica, ci permette di mantenere biodiversità e maggiore produzione, dando una risposta sociale: più prodotto ad un costo più basso, esportando maggiormente. Ricordo che il falso prodotto italiano nel mondo vale 120 miliardi. Il potenziale è enorme: un terreno irriguo produce 3 volte più di uno che non lo è, per questo dobbiamo implementarli. Tutto questo mette l'Italia tra i paesi più attenzionati tra i fondi economici per l'acquisto di aziende agroalimentari".