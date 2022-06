Siccità, Salvini e Centinaio: Palazzo Chigi dichiari subito stato di calamità in regioni più colpite, non c’è tempo da perdere

“Siamo in emergenza, ogni giorno che passa si fa più drammatica la situazione per i raccolti e gli allevamenti. La siccità sta bruciando i campi, con effetti disastrosi su colture e animali, mettendo a rischio tutto il sistema del nostro Made in Italy agroalimentare, già in difficoltà a causa dell’aumento dei costi di produzione e degli effetti della crisi ucraina. Non c’è altro tempo da perdere: chiediamo al Governo di dichiarare subito lo stato di calamità per le regioni più colpite e di prendere misure urgenti e concrete per evitare una vera e propria catastrofe”. Così in una nota congiunta il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, capo dipartimento Agricoltura della Lega.