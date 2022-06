Siccità, Sertori (Lombardia): Settore idroelettrico in aiuto anche ai fiumi Brembo e Serio

Per mitigare la grave crisi idrica in Lombardia, Enel si è resa disponibile a rilasciare acqua anche per i fiumi Brembo e Serio con lo stesso orizzonte temporale di Adda e Oglio. In particolare, il produttore idroelettrico rilascerà fin da subito, per almeno 10 giorni, 200.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiume Brembo e 250.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiume Serio". Lo annuncia Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, nell'ambito delle azioni coordinate da Regione Lombardia per far fronte all'attuale situazione di crisi idrica dovuta al perdurare della siccità e dalla scarsa piovosità.

"La disponibilità concessa dagli operatori idroelettrici - spiega Sertori - di far defluire l'acqua a valle è un segnale forte nella direzione di preservare il comparto agricolo. La priorità e l'urgenza è quello di salvaguardare il raccolto".

"Stiamo facendo il massimo in maniera collegiale - conclude Sertori - contemperando tutte le esigenze per gestire al meglio la poca risorsa idrica disponibile"