Siccità, Tiramani (Lega): Pulire fiumi in secca per prevenire alluvioni, appello a Regioni e governo

“La siccità è una grave emergenza da affrontare. Possiamo però cogliere l'opportunità di effettuare un intervento straordinario in deroga di pulizia dei fiumi in concerto con gli enti locali. Da troppo tempo ogni tentativo di norma trova l'ostruzione di ambientalisti e sinistra finto-ecologista, poi in occasione di danni causati da alluvioni per incuria del territorio alzano pure la voce. Il Piemonte, la Liguria, il Veneto e tante altre regioni hanno già pagato ampiamente il no-a-prescindere di chi preferisce non intervenire. I fiumi in secca e con scarsissima portata d’acqua ci offrono la possibilità di favorire la pulizia degli alvei da materiale che in alcuni casi risale perfino alla seconda guerra mondiale. Un appello alle Regioni e al Ministero per l’Ambiente affinché si lavori oggi per non subire danni gravi nell’immediato futuro”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Paolo Tiramani.