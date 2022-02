Sicolo (Italia Olivicola): Panel test fondamentale ma ostacolato da industria. Grande distribuzione affossa economia con pratiche sleali. Ora tavolo filiera olio e commissione inchiesta su xylella

“I nuovi provvedimenti varati da Mipaaf e parlamento danno luci e ombre a questo settore. Il Pnrr pone interventi importanti per l’ammodernamento della fase industriale con ben 100 mln euro per rinnovare gli impianti di trasformazione entro il 2026. Un altro importante provvedimento che è stato varato dal governo riguarda il fondo di 30 mln per lo sviluppo delle filiere. Siamo sulla strada giusta perché si sta ponendo attenzione a questo settore.”

Così Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola, in audizione in Comagri Senato in relazione all'affare assegnato n. 833 (Problematiche connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l'olivicoltura).

“Sul piano strategico nazionale per la Pac 23-27.

Gli effetti non sono ancora chiari, a prima vista appaiono però contrastanti per l’olivicoltura professionale, mi auguro sui tre ecoschemi di recuperare quelli che sono i finanziamenti che le imprese perdono dall’aiuto diretto” prosegue.

“Il panel test è l’unico strumento di garanzia dei produttori che fanno un prodotto di qualità e garantisce anche ai consumatori di comprare un olio di qualità. Mi rattrista allora che qualche rappresentate di organizzazioni invece di adeguare le aziende al miglioramento della qualità del prodotto mettono invece in discussione questo strumento, il panel test. Da parte nostra, da parte del mondo agricolo nazionale e da parte dei consumatori a livello mondiale noi ci teniamo a mantenere con forza il panel test. Anzi bisogna fare ricerca in modo appropriato perché molte truffe non vengono rilevate dal panel test. Mi riferisco agli olii deodorati e agli olii lavati, che purtroppo circolano sui mercati come olii miscelati extravergine. Questa truffa non viene però fuori dal panel test, bisogna allora investire in ricerca per rafforzare questo strumento e fare anche dei controlli a scaffale” sottolinea Sicolo.

“La legge sulle pratiche sleali: dobbiamo coinvolgere nelle responsabilità anche la grande distribuzione. La grande distribuzione non ne può uscire indenne quando ci sono dei controlli, perché sono loro che propongono ai consumatori un olio che non corrisponde alla vera etichetta. Occorre allora coinvolgere anche la parte della grande distribuzione, tutta la filiera deve essere coinvolta e assumersi le proprie responsabilità, non solo i produttori o gli imbottigliatori.

Sappiamo benissimo che ci sono forti pressioni da parte dei commercianti e da una parte dell’industria nel mettere in discussione il panel test. Noi invece siamo per migliorarlo e rafforzarlo, rendendolo operativo. Già ora è operativo ma ci sono manovre a livello europeo, a livello di Coi (Consiglio internazionale degli olii) da parte di Spagna, Tunisia e tutti i paesi arabi che stanno cercando con l’industria e il commercio italiano di sminuire l’importante ruolo del panel test” dichiara il presidente di Italia Olivicola.

“Dobbiamo fare attenzione perché di mezzo c’è la salute dei consumatori e la crescita del settore olivicolo.

Sulle pratiche sleali non è possibile che la Grande distribuzione possa vendere sottocosto un prodotto che ha costi precisi e mi riferisco all’extravergine. La grande distribuzione fa promozioni e sottocosto con questo prodotto e ci crea grossi problemi. Abbiamo praticato all’ingrosso prezzi che praticavamo quindici anni fa, questo perché la grande distribuzione affossa tutta l’economia del settore olivicolo.

Chiedo pertanto la costituzione di un tavolo per chiamare alla responsabilità tutta la filiera, da qui nasce infatti il lavoro in nero, il caporalato. Ci vuole una responsabilità di tutta la filiera per permettere alle imprese di investire e costruire, è un settore dalle immense possibilità di reddito e occupazione.

Chiediamo poi un commissario con poteri speciali e una commissione d'inchiesta sul disastro ambientale, economico, sociale e paesaggistico avvenuto a causa della xylella. Devono venire fuori le responsabilità" conclude Sicolo.