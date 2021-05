Sicurezza alimentare, Camera approva decreto “riparatore”. Palla passa ora al Senato

La Camera approva in prima lettura il decreto legge contenente le misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza Alimentare. Con 409 si', 2 contrari e 29 gli astenuti la palla passa ora al Senato.

Il provvedimento prevede sanzioni sia per l'utilizzo di coloranti in alimenti e bevande, che per l'uso di ingredienti in cucina che non autorizzati per il quale, se scadenti o contenenti residui di pesticidi usati in agricoltura, è previsto il carcere. Ma non solo: sanzioni anche per pubblicità ingannevole.

Il decreto è nato per evitare in corner l'abrogazione dei reati previsti della legge 283 del 1962 avvenuta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale a un regolamento europeo del 2017.

