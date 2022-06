Sicurezza alimentare, Di Maio: Rischio crisi globale se non si interviene subito. Da Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti su export grano

“Ucraina e Russia contribuiscono al 30% del mercato mondiale del grano. Oltre 50 paesi nel mondo dipendono per almeno il 30% del loro fabbisogno dal grano ucraino e russo, con picchi tra il 70 e il 100% in alcuni paesi dell’Africa e dell’area del mediterraneo. I prezzi del grano e di altri prodotti base sono oggi ai massimi storici. Nel 2021 ben 193 milioni di persone in 53 paesi erano in condizioni di grave insicurezza alimentare, un numero mai così alto.”

Così il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, nel corso del primo Dialogo ministeriale con i paesi del mediterraneo sulla crisi alimentare.

“Ora la crisi alimentare con la guerra in Ucraina rischia di degenerare in una crisi alimentare mondiale se non si interviene subito. Una crisi che rischia di destabilizzare stati già fragili, di portare guerre, di generare flussi migratori sempre più massicci e difficili da governare.

L’Italia intende svolgere un ruolo importante ma occorre dare una risposta collettiva e multilaterale. Con questo dialogo abbiamo oggi voluto ascoltare i bisogni dei paesi più colpiti da questa crisi, a cui ci lega la cultura della dieta mediterranea che è patrimonio dell’umanità come stabilito dall’Unesco.

Tra le soluzioni abbiamo possibili meccanismi finanziari per agevolare le importazioni delle derrate alimentari quando i prezzi sono particolarmente elevati. Ma anche strategie nazionali per ridurre lo spreco e la perdita di cibo lungo tutta la filiera alimentare. C’è poi la questione per un uso più efficace dei fertilizzanti e il ruolo centrale che rivestono la ricerca e l’innovazione per permettere di fare un salto di qualità ai sistemi agroalimentari del mediterraneo.

L’Italia ha fatto della sicurezza alimentare una priorità della sua azione di politica estera. La dichiarazione al G20 di Matera dello scorso anno ha segnato una svolta, la collaborazione tra Italia e Fao ha lanciato la Food Coalition, programma che sarà attivato anche nell’area del mediterraneo. In ambito G7 sosteniamo con convinzione l’alleanza globale per la sicurezza alimentare.

Le prossime settimane saranno cruciali per la situazione di crisi. Dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti, perché bloccare le esportazioni del grano significa tenere in ostaggio e condannare a morte milioni di bambini, donne e uomini.”