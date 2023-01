Sicurezza alimentare e resilienza degli ecosistemi: La Commissione Ue promuove un’azione sugli impollinatori

Oggi la Commissione Ue ha presentato "Un nuovo accordo per gli impollinatori" per affrontare l'allarmante declino degli insetti impollinatori selvatici in Europa, rivedendo l'Iniziativa UE sugli impollinatori del 2018. I cittadini chiedono sempre più spesso un'azione decisiva contro la perdita di impollinatori, anche attraverso la recente iniziativa di successo dei cittadini europei "Salviamo le api e gli agricoltori". L'iniziativa rinnovata definisce le azioni che l'UE e gli Stati membri devono intraprendere per invertire il declino degli impollinatori entro il 2030, dato che oggi nell'UE sta scomparendo una specie di api, farfalle e sirfidi su tre. Il documento integra la proposta della Commissione per una legge sul ripristino della natura del giugno 2022 e costituisce una parte fondamentale della Strategia per la biodiversità 2030, della Strategia Farm to Fork e del Green Deal europeo.

Invertire il declino degli impollinatori entro il 2030

L'Iniziativa europea per gli impollinatori, nella sua versione riveduta, stabilisce obiettivi per il 2030 e azioni nell'ambito di tre priorità. La priorità principale è migliorare la conservazione degli impollinatori e affrontare le cause del loro declino. Ciò avverrà attraverso:

Migliore conservazione delle specie e degli habitat - ad esempio, la Commissione finalizzerà i piani di conservazione per le specie di impollinatori minacciate; identificherà gli impollinatori tipici degli habitat protetti dalla Direttiva Habitat che gli Stati membri dovrebbero proteggere; e la Commissione, insieme agli Stati membri, preparerà il progetto di una rete di corridoi ecologici per gli impollinatori, o "Buzz Lines".

Ripristinare gli habitat nei paesaggi agricoli, in particolare attraverso un maggiore sostegno all'agricoltura rispettosa degli impollinatori nell'ambito della Politica agricola comune.

Mitigare l'impatto dell'uso dei pesticidi sugli impollinatori, ad esempio imponendo per legge l'attuazione di una gestione integrata dei parassiti o introducendo ulteriori metodi di test per determinare la tossicità dei pesticidi per gli impollinatori, compresi gli effetti sub-letali e cronici. Poiché l'uso eccessivo di pesticidi è un fattore chiave della perdita di impollinatori, sarà fondamentale ridurre il rischio e l'uso dei pesticidi come previsto dalla proposta della Commissione sull'uso sostenibile dei pesticidi.

Migliorare gli habitat degli impollinatori nelle aree urbane.

Affrontare l'impatto sugli impollinatori dei cambiamenti climatici, delle specie esotiche invasive e di altre minacce come i biocidi o l'inquinamento luminoso.

L'iniziativa si concentrerà anche sul miglioramento della conoscenza del declino degli impollinatori, delle sue cause e delle sue conseguenze. Le azioni comprendono la creazione di un sistema di monitoraggio completo, il sostegno alla ricerca e alla valutazione, ad esempio attraverso la mappatura delle aree chiave per gli impollinatori entro il 2025, e azioni mirate per promuovere lo sviluppo delle capacità e la diffusione delle conoscenze.

Un'ultima priorità è la mobilitazione della società e la promozione della pianificazione strategica e della cooperazione. La Commissione sosterrà gli Stati membri nello sviluppo di strategie nazionali per gli impollinatori. La Commissione e gli Stati membri aiuteranno anche i cittadini e le imprese ad agire, ad esempio sensibilizzando l'opinione pubblica e sostenendo la citizen science.

L'elenco completo delle azioni è riportato nell'allegato alla comunicazione "Un nuovo approccio per gli impollinatori".

Le prossime tappe

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare le nuove azioni e a impegnarsi attivamente nella loro attuazione, in stretta collaborazione con tutte le parti interessate. Le nuove azioni andranno a integrare i prossimi Piani nazionali di ripristino (previsti dalla proposta di legge sul ripristino della natura) in cui gli Stati membri individueranno le misure per raggiungere l'obiettivo giuridicamente vincolante di invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030.

Nel corso dell'anno, la Commissione risponderà all'iniziativa dei cittadini "Salviamo le api e gli agricoltori" con una comunicazione dedicata.

Il contesto

Gli impollinatori sono parte integrante di ecosistemi sani. Senza di loro, molte specie vegetali diminuirebbero e alla fine scomparirebbero insieme agli organismi che dipendono da loro, con gravi implicazioni ecologiche, sociali ed economiche. Poiché circa l'80% delle piante coltivate e in fiore dipende dall'impollinazione animale, la perdita di impollinatori è una delle maggiori minacce per la natura, il benessere umano e la sicurezza alimentare dell'UE, in quanto compromette la produzione agricola sostenibile a lungo termine. L'attuale contesto geopolitico ha ulteriormente rafforzato la necessità di rendere il nostro sistema alimentare più resiliente, anche attraverso la protezione e il ripristino degli insetti impollinatori.

L'iniziativa si basa su ampie consultazioni delle parti interessate e sul feedback istituzionale del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato delle Regioni e della Corte dei Conti europea. È inoltre in linea con il Quadro globale per la biodiversità recentemente adottato a Kunming-Montréal, che prevede un obiettivo globale di riduzione del rischio da pesticidi di almeno il 50% entro il 2030.

